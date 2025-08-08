HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft DEUTZ AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Deutz nach Zahlen von 10,30 auf 11,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal des Motorenherstellers habe von Kostensenkungen profitiert, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem seien positive Impulse aus dem rüstungsbezogenen Geschäft absehbar. Deutz bleibe ein äußerst aussichtsreicher Wert./rob/mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:22 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:23 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,27 % und einem Kurs von 8,785EUR auf Tradegate (08. August 2025, 11:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING

Analyst: Jorge Gonzalez Sadornil

Analysiertes Unternehmen: DEUTZ AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 11,30

Kursziel alt: 10,30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 11,30 € , was eine Steigerung von +27,04% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer