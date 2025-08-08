    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutz AktievorwärtsNachrichten zu Deutz
    HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft DEUTZ AG auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Deutz nach Zahlen von 10,30 auf 11,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal des Motorenherstellers habe von Kostensenkungen profitiert, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem seien positive Impulse aus dem rüstungsbezogenen Geschäft absehbar. Deutz bleibe ein äußerst aussichtsreicher Wert./rob/mf/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,27 % und einem Kurs von 8,785EUR auf Tradegate (08. August 2025, 11:14 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING
    Analyst: Jorge Gonzalez Sadornil
    Analysiertes Unternehmen: DEUTZ AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 11,30
    Kursziel alt: 10,30
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


