Goldpreis legt etwas zu - Medienbericht über US-Zölle auf Gold

Fassen wir mal zusammen:





Die heutige schwache Zahl wird quasi als irrelevant abgetan, aber tatsächlich ist das eine Unterschreitung der Erwartung von +/- 30%!! Und das wird abgetan?!?





Die Revision der Vormonate um 258.000 nach unten ist ein unglaublicher Hammer.





Und in diese Situation hinein passiert also Folgendes:

"The Donald" hebt den Durchschnittszollsatz für die USA von +/- 4% die letzten Jahre auf - ja wieviel denn Eigentlich? Im Durchschnitt wird die Wahrheit wohl zwischen 14 - 19% liegen. Das kann nur inflationsfördernd wirken, das ist nur eine Frage wieviel!

Und in diese Situation hinein möchte also Ende nächster Woche eine Allianz aus Republikanern und Demokraten eine parteiübergreifende Gesetzesinitiative dem Präsidenten vorliegen, der astronomische Strafzölle gegen die Staaten beinhalten, die noch russisches Öl und Gas kaufen. Ja wie wirkt das wohl auf die Preise der beiden Rohstoffe? Ein ganz klein wenig inflationstreibend? Und wen trifft diese Inflation überproportional? Richtig, das Land, welches den höchsten Energieverbrauch pro Kopf hat. Und die Preisfrage ist jetzt, wer das wohl ist?!?

Und in diese Situation hinein soll die FED im September die Zinsen senken, was latent welche Folge hat? Doch nicht etwa Inflation, oder?

Und sinkende Zinsen bedeutet latent einen fallenden Dollar - mit welcher Wirkung? Doch nicht etwa inflationstreibend aufgrund teurer werdender Importe, oder?





So, und wie viele bullishe Argumente für Gold sind nun in den vorherigen Zeilen enthalten? Keine Ahnung, selber zählen!

Und wie viele bearishe Argumente gegen Gold sind enthalten? Fertig mit zählen in 0,0 Sekunden!



