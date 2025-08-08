    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNuernberger Beteiligungs (B) AktievorwärtsNachrichten zu Nuernberger Beteiligungs (B)
    Nürnberger Versicherung und Vienna Insurance Group in Gesprächen über Zusammenarbeit (FOTO)

    Nürnberg (ots) - Die Nürnberger Beteiligungs-AG und die Vienna Insurance Group
    AG (VIG), die führende Versicherungsgruppe in Zentral- und Osteuropa, befinden
    sich in Gesprächen über eine strategische Zusammenarbeit. Dazu plant die VIG die
    Übernahme einer kontrollierenden Mehrheitsbeteiligung an der Nürnberger
    Versicherung. Beide Unternehmen haben heute bekannt gegeben, eine entsprechende
    Due-Diligence-Prüfung zu starten.

    Der Vorstand der Nürnberger hatte bei der Hauptversammlung im Mai angekündigt,
    ergebnisoffen zu prüfen, ob die vom Unternehmen verfolgte Strategie der
    Unabhängigkeit auch angesichts der derzeitigen Transformation für die Zukunft im
    Unternehmensinteresse liegt oder der Weiterentwicklung bedarf und welche
    Handlungsoptionen die Gesellschaft hat. Vor diesem Hintergrund hat das
    Unternehmen in den letzten Wochen mit mehreren Versicherungsunternehmen
    Gespräche über einen Einstieg als Investor bei der Nürnberger geführt. Der
    Vorstand hat nach Auswertung dieser initialen Gespräche entschieden, zunächst
    die Gespräche mit der VIG fortzusetzen und in die Due Diligence Prüfung
    einzutreten. Entscheidend dafür waren insbesondere die strategischen Optionen,
    die finanziellen Investmentindikatoren und die Zusagen zur Standortsicherung
    sowie zum Erhalt der Marke und Identität der Nürnberger.

    Das Ergebnis der Prüfungen und der Verhandlungen über Einzelheiten einer
    Transaktion ist ebenso offen wie deren Zustandekommen. Eine Entscheidung zur
    möglichen Beteiligung der VIG an der Nürnberger wird voraussichtlich im 4.
    Quartal erfolgen.

    RSS-Feed abonnieren

    2 im Artikel enthaltene Werte
