Nürnberger Versicherung und Vienna Insurance Group in Gesprächen über Zusammenarbeit (FOTO)
Nürnberg (ots) - Die Nürnberger Beteiligungs-AG und die Vienna Insurance Group
AG (VIG), die führende Versicherungsgruppe in Zentral- und Osteuropa, befinden
sich in Gesprächen über eine strategische Zusammenarbeit. Dazu plant die VIG die
Übernahme einer kontrollierenden Mehrheitsbeteiligung an der Nürnberger
Versicherung. Beide Unternehmen haben heute bekannt gegeben, eine entsprechende
Due-Diligence-Prüfung zu starten.
Der Vorstand der Nürnberger hatte bei der Hauptversammlung im Mai angekündigt,
ergebnisoffen zu prüfen, ob die vom Unternehmen verfolgte Strategie der
Unabhängigkeit auch angesichts der derzeitigen Transformation für die Zukunft im
Unternehmensinteresse liegt oder der Weiterentwicklung bedarf und welche
Handlungsoptionen die Gesellschaft hat. Vor diesem Hintergrund hat das
Unternehmen in den letzten Wochen mit mehreren Versicherungsunternehmen
Gespräche über einen Einstieg als Investor bei der Nürnberger geführt. Der
Vorstand hat nach Auswertung dieser initialen Gespräche entschieden, zunächst
die Gespräche mit der VIG fortzusetzen und in die Due Diligence Prüfung
einzutreten. Entscheidend dafür waren insbesondere die strategischen Optionen,
die finanziellen Investmentindikatoren und die Zusagen zur Standortsicherung
sowie zum Erhalt der Marke und Identität der Nürnberger.
Das Ergebnis der Prüfungen und der Verhandlungen über Einzelheiten einer
Transaktion ist ebenso offen wie deren Zustandekommen. Eine Entscheidung zur
möglichen Beteiligung der VIG an der Nürnberger wird voraussichtlich im 4.
Quartal erfolgen.
Pressekontakt:
Ulrich Zeidner
Konzern-Mediensprecher
NÜRNBERGER Versicherung
mailto:Presse@nuernberger.de
(0911) 531-6221
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/43337/6092736
OTS: NÜRNBERGER Versicherung
AG (VIG), die führende Versicherungsgruppe in Zentral- und Osteuropa, befinden
sich in Gesprächen über eine strategische Zusammenarbeit. Dazu plant die VIG die
Übernahme einer kontrollierenden Mehrheitsbeteiligung an der Nürnberger
Versicherung. Beide Unternehmen haben heute bekannt gegeben, eine entsprechende
Due-Diligence-Prüfung zu starten.
Der Vorstand der Nürnberger hatte bei der Hauptversammlung im Mai angekündigt,
ergebnisoffen zu prüfen, ob die vom Unternehmen verfolgte Strategie der
Unabhängigkeit auch angesichts der derzeitigen Transformation für die Zukunft im
Unternehmensinteresse liegt oder der Weiterentwicklung bedarf und welche
Handlungsoptionen die Gesellschaft hat. Vor diesem Hintergrund hat das
Unternehmen in den letzten Wochen mit mehreren Versicherungsunternehmen
Gespräche über einen Einstieg als Investor bei der Nürnberger geführt. Der
Vorstand hat nach Auswertung dieser initialen Gespräche entschieden, zunächst
die Gespräche mit der VIG fortzusetzen und in die Due Diligence Prüfung
einzutreten. Entscheidend dafür waren insbesondere die strategischen Optionen,
die finanziellen Investmentindikatoren und die Zusagen zur Standortsicherung
sowie zum Erhalt der Marke und Identität der Nürnberger.
Das Ergebnis der Prüfungen und der Verhandlungen über Einzelheiten einer
Transaktion ist ebenso offen wie deren Zustandekommen. Eine Entscheidung zur
möglichen Beteiligung der VIG an der Nürnberger wird voraussichtlich im 4.
Quartal erfolgen.
Pressekontakt:
Ulrich Zeidner
Konzern-Mediensprecher
NÜRNBERGER Versicherung
mailto:Presse@nuernberger.de
(0911) 531-6221
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/43337/6092736
OTS: NÜRNBERGER Versicherung
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Nuernberger Beteiligungs (B) - 843596 - DE0008435967
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Nuernberger Beteiligungs (B). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Andrija schrieb 30.06.25, 15:18
Ich habe den Kursrückgang zu weiteren Einkäufen genutzt. Ich tendiere dazu, dass die Ergo-Gruppe übernimmt. Hinweis: Ergo ist die Tochter der beteiligten Münchner Rück. Die relevanten Vorstände haben keinen echten Stallgeruch mehr und kommen aus der MüRü-Ecke. Auch ließen sich die Sparten der Nürnberger am vernünftigsten in die Ergo eingliedern wenn man die Nürnberger als Marke vollständig aufgibt.mitdiskutieren »
An ein eigenes Überleben glaube ich nicht mehr.
An ein eigenes Überleben glaube ich nicht mehr.
Andrija schrieb 19.05.25, 23:43
..er ist etwas ausführlich als die anderen.mitdiskutieren »
Die Sache mit der Strategie als Präventionsversicherer halte ich für eine Schnapsidee. Das ist ähnlich wie eine günstige KFZ-Versicherung durch Telematik-Tarife.
https://www.fortunebusinessinsights.com/de/markt-f-r-versicherungstelematik-109834
Der Markt wächst stark, aber eher in Übersee. Wer hat in Deutschland schon Lust sich dauerhaft überwachen zu lassen. Und wenn, sind andere Versicherer da sicher weiter. Spricht ebenfalls für eine Fusion.
Die Sache mit der Strategie als Präventionsversicherer halte ich für eine Schnapsidee. Das ist ähnlich wie eine günstige KFZ-Versicherung durch Telematik-Tarife.
https://www.fortunebusinessinsights.com/de/markt-f-r-versicherungstelematik-109834
Der Markt wächst stark, aber eher in Übersee. Wer hat in Deutschland schon Lust sich dauerhaft überwachen zu lassen. Und wenn, sind andere Versicherer da sicher weiter. Spricht ebenfalls für eine Fusion.
Andrija schrieb 19.05.25, 17:11
Doch, aber nur marginal im einstelligen Bereich. Vermutlich unlimitierte Aufträge.mitdiskutieren »
Aber egal, im Übernahmefall ist die Nürnberger sicher soviel Wert. Das ist ja eher ein wenig wechselaffiner Markt. Wie viele Versicherte nutzen Makler und wie ist deren Qualität bzw. inwieweit ändern die proaktiv die Versicherungsverträge ihrer Kunden? Insofern ist der Bestand der Nürnberger Versicherten sehr begehrt.
Wir sind hier aber offensichtlich wenig Investierte und das Interesse offenbar gering. Die Meinung eines "Versicherteninsiders" zum Wert des Bestandes würde mich sehr interessieren.
Insgesamt glaube ich an stetig steigende Kurse bis relevante Meldungen kommen.
Aber egal, im Übernahmefall ist die Nürnberger sicher soviel Wert. Das ist ja eher ein wenig wechselaffiner Markt. Wie viele Versicherte nutzen Makler und wie ist deren Qualität bzw. inwieweit ändern die proaktiv die Versicherungsverträge ihrer Kunden? Insofern ist der Bestand der Nürnberger Versicherten sehr begehrt.
Wir sind hier aber offensichtlich wenig Investierte und das Interesse offenbar gering. Die Meinung eines "Versicherteninsiders" zum Wert des Bestandes würde mich sehr interessieren.
Insgesamt glaube ich an stetig steigende Kurse bis relevante Meldungen kommen.
Autor folgen
2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte