Nürnberger Versicherung und Vienna Insurance Group in Gesprächen über Zusammenarbeit (FOTO)

Nürnberg (ots) - Die Nürnberger Beteiligungs-AG und die Vienna Insurance GroupAG (VIG), die führende Versicherungsgruppe in Zentral- und Osteuropa, befindensich in Gesprächen über eine strategische Zusammenarbeit. Dazu plant die VIG dieÜbernahme einer kontrollierenden Mehrheitsbeteiligung an der NürnbergerVersicherung. Beide Unternehmen haben heute bekannt gegeben, eine entsprechendeDue-Diligence-Prüfung zu starten.Der Vorstand der Nürnberger hatte bei der Hauptversammlung im Mai angekündigt,ergebnisoffen zu prüfen, ob die vom Unternehmen verfolgte Strategie derUnabhängigkeit auch angesichts der derzeitigen Transformation für die Zukunft imUnternehmensinteresse liegt oder der Weiterentwicklung bedarf und welcheHandlungsoptionen die Gesellschaft hat. Vor diesem Hintergrund hat dasUnternehmen in den letzten Wochen mit mehreren VersicherungsunternehmenGespräche über einen Einstieg als Investor bei der Nürnberger geführt. DerVorstand hat nach Auswertung dieser initialen Gespräche entschieden, zunächstdie Gespräche mit der VIG fortzusetzen und in die Due Diligence Prüfungeinzutreten. Entscheidend dafür waren insbesondere die strategischen Optionen,die finanziellen Investmentindikatoren und die Zusagen zur Standortsicherungsowie zum Erhalt der Marke und Identität der Nürnberger.Das Ergebnis der Prüfungen und der Verhandlungen über Einzelheiten einerTransaktion ist ebenso offen wie deren Zustandekommen. Eine Entscheidung zurmöglichen Beteiligung der VIG an der Nürnberger wird voraussichtlich im 4.Quartal erfolgen.Pressekontakt:Ulrich ZeidnerKonzern-MediensprecherNÜRNBERGER Versicherungmailto:Presse@nuernberger.de(0911) 531-6221Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/43337/6092736OTS: NÜRNBERGER Versicherung