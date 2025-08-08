Zollhammer auf Goldbarren: Märkte beben, Händler fassungslos

Händler, Analysten und Branchenvertreter reagierten fassungslos. Der Schritt könnte Handelsströme aus der Schweiz sowie aus wichtigen Raffineriezentren wie London und Hongkong bremsen. Die Schweizer Goldexporte sind bereits ein Streitpunkt in den laufenden Handelsgesprächen mit den Vereinigten Staaten, nachdem ein sprunghafter Anstieg der Lieferungen zu Beginn des Jahres das US-Handelsdefizit gegenüber der Schweiz vergrößert hatte.

Laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen, die anonym bleiben wollten, hat die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde klargestellt, dass diese Barren nicht wie von der Branche erwartet von Abgaben ausgenommen sind. Die Financial Times berichtete zuerst über die Entscheidung.

Viele Marktteilnehmer rätseln, ob die Zölle schon gelten, ob sie für alle Länder greifen oder ob es Schlupflöcher gibt. Manche vermuten sogar einen Irrtum der Behörden, der juristisch angefochten werden könnte. Händler hatten fest damit gerechnet, dass die Barren von Trumps Zollpaket ausgenommen sind – auch vom ungewöhnlich hohen Satz von 39 Prozent für die Schweiz. Laut Financial Times ordnete die Customs and Border Protection (CBP) die Barren jedoch Zollcodes zu, die Abgaben auslösen.

"Gold wird zwischen Zentralbanken und Reserven auf der ganzen Welt hin und her transportiert", sagte Robert Gottlieb, früherer Edelmetallhändler und Ex-Manager bei JPMorgan.

"Wir hätten nie gedacht, dass es von einem Zoll betroffen sein würde."

Die Regierung von Präsident Trump hat in den vergangenen Monaten mehrfach mit überraschenden Zolländerungen für Turbulenzen gesorgt. Erst im Vormonat war der Preis für US-Kupfer-Futures eingebrochen, nachdem das Weiße Haus raffiniertes Kupfer plötzlich von einer 50-prozentigen Abgabe ausgenommen hatte.

Zwei Manager großer asiatischer Raffinerien erklärten, sie würden vorerst keine Goldlieferungen mehr in die Vereinigten Staaten schicken, bis Klarheit herrsche. Ein-Kilo-Barren sind die meistgehandelte Form an der Comex und stellen den Großteil der Schweizer Goldexporte in die USA. Die neuen Abgaben verschärfen die Probleme der Schweizer Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter, die am Donnerstag zu einer Krisenmission nach Washington reiste, jedoch ohne Treffen mit Trump zurückkehrte.

Am Freitag stiegen Gold-Futures in New York auf ein Rekordhoch. Dezember-Kontrakte lagen laut Bloomberg mehr als 100 US-Dollar pro Unze über dem globalen Referenzpreis in London, da Investoren mit Importengpässen rechneten.

Nach Angaben der CBP fallen die Barren nun unter einen bestimmten Code, der sie als "halbverarbeitet" einstuft. Damit entfällt die erwartete zollfreie Klassifizierung als "unbearbeitet". Ob andere Barrengrößen, etwa die in London gängigen 400-Unzen-Barren, ebenfalls betroffen sind, ist unklar. Sollten diese zollfrei bleiben, könnten sie in die USA exportiert und dort umgeschmolzen werden.

Für den CME-Kontrakt würde das dennoch keine Rettung bedeuten, warnte Nikos Kavalis, Geschäftsführer der Beratungsfirma Metals Focus. "Die Differenz zwischen Spotpreis und Terminpreis wird zu Kapazitätsproblemen führen. Ich sehe darin keinen Vorteil für irgendjemanden", sagte er.

"Ich vermute, es handelt sich um ein Missverständnis oder eine Fehleinschätzung der Zollbehörden. Falls nicht, wird das juristisch oder über Lobbyarbeit angefochten werden."

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 3.401USD auf Lang & Schwarz (08. August 2025, 12:02 Uhr) gehandelt.





Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung Jetzt Report kostenlos herunterladen!