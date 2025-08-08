    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVestas Wind Systems Bearer and/or registered AktievorwärtsNachrichten zu Vestas Wind Systems Bearer and/or registered

    AKTIE IM FOKUS

    Nordex setzen beeindruckende Rally fort

    Für Sie zusammengefasst
    • Nordex-Aktien stiegen seit Juli um fast 40 Prozent.
    • Höchster Kurs seit Frühjahr 2021, Börsenwert 5,5 Mrd. €
    • Nordex führt bei Windkraftaufträgen, Markt wächst stark.
    AKTIE IM FOKUS - Nordex setzen beeindruckende Rally fort
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine beachtliche Sommer-Rally haben zuletzt die Aktien von Nordex hingelegt. Seit Anfang Juli stieg der Kurs um fast 40 Prozent und am Freitag auf den höchsten Stand seit dem Frühjahr 2021. Im Börsenjahr 2025 hat sich der Kurs mittlerweile mehr als verdoppelt. Der Börsenwert liegt damit bei gut 5,5 Milliarden Euro.

    Analyst Phil Buller von der Bank JPMorgan wies in einer Branchenstudie darauf hin, dass Nordex im zweiten Quartal bei den weltweiten Aufträgen für Windkraftturbinen auf Rang eins gelegen habe, gefolgt von Vestas . Vestas legten am Freitag um gut zweieinhalb Prozen zu.

    Ein Marktexperte von Bernstein Research merkte an, dass die Aktivitäten auf dem deutschen Markt stark anzögen. Insgesamt würden 2025 landgestützte Windkraftanlagen im Volumen von 14,4 Gigawatt auktioniert. Die bislang in zwei Auktionen vergebenen Konzessionen seien mit 7,5 Gigawatt nahezu doppelt so hoch wie in den ersten beiden Auktionen des vergangenen Jahres./bek/mis

     

    3 im Artikel enthaltene Werte
