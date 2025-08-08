Nordex setzen beeindruckende Rally fort

Ein Marktexperte von Bernstein Research merkte an, dass die Aktivitäten auf dem deutschen Markt stark anzögen. Insgesamt würden 2025 landgestützte Windkraftanlagen im Volumen von 14,4 Gigawatt auktioniert. Die bislang in zwei Auktionen vergebenen Konzessionen seien mit 7,5 Gigawatt nahezu doppelt so hoch wie in den ersten beiden Auktionen des vergangenen Jahres./bek/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,36 % und einem Kurs von 23,40 auf Tradegate (08. August 2025, 11:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um -5,62 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,90 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 77,12 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Siemens Energy Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 91,00EUR was eine Bandbreite von -61,57 %/-5,48 % bedeutet.