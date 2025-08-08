AKTIE IM FOKUS
Nordex setzen beeindruckende Rally fort
- Nordex-Aktien stiegen seit Juli um fast 40 Prozent.
- Höchster Kurs seit Frühjahr 2021, Börsenwert 5,5 Mrd. €
- Nordex führt bei Windkraftaufträgen, Markt wächst stark.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine beachtliche Sommer-Rally haben zuletzt die Aktien von Nordex hingelegt. Seit Anfang Juli stieg der Kurs um fast 40 Prozent und am Freitag auf den höchsten Stand seit dem Frühjahr 2021. Im Börsenjahr 2025 hat sich der Kurs mittlerweile mehr als verdoppelt. Der Börsenwert liegt damit bei gut 5,5 Milliarden Euro.
Analyst Phil Buller von der Bank JPMorgan wies in einer Branchenstudie darauf hin, dass Nordex im zweiten Quartal bei den weltweiten Aufträgen für Windkraftturbinen auf Rang eins gelegen habe, gefolgt von Vestas . Vestas legten am Freitag um gut zweieinhalb Prozen zu.
Ein Marktexperte von Bernstein Research merkte an, dass die Aktivitäten auf dem deutschen Markt stark anzögen. Insgesamt würden 2025 landgestützte Windkraftanlagen im Volumen von 14,4 Gigawatt auktioniert. Die bislang in zwei Auktionen vergebenen Konzessionen seien mit 7,5 Gigawatt nahezu doppelt so hoch wie in den ersten beiden Auktionen des vergangenen Jahres./bek/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,36 % und einem Kurs von 23,40 auf Tradegate (08. August 2025, 11:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um -5,62 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,90 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 77,12 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Siemens Energy Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 91,00EUR was eine Bandbreite von -61,57 %/-5,48 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Vestas Wind Systems Bearer and/or registered - A3CMNS - DK0061539921
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Vestas Wind Systems Bearer and/or registered. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Die will ich regelmässig sehen, den aktuellen Aufrtragsbestand als Summe und wenn schon IT bei Vestas implementiert ist, diesen gegliedert nach den Lieferjagren.
https://www.vestas.com/en/investor/announcements/wind-turbin…