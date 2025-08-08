    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDocMorris AG (ex zur Rose) AktievorwärtsNachrichten zu DocMorris AG (ex zur Rose)

    Apotheker klagen über Ausfälle im System für E-Rezepte

    Für Sie zusammengefasst
    • E-Rezept-System oft instabil, Ausfälle häufen sich.
    • Zehntausende Patienten betroffen, Gesundheit gefährdet.
    • Gematik muss Ausfallsicherheit dringend verbessern.
    BERLIN (dpa-AFX) - Die Apothekerverbände beklagen, dass das E-Rezept-System öfter ausfällt oder instabil läuft. Das elektronische Rezept laufe der Deutschen Bahn in Sachen Unzuverlässigkeit den Rang ab, sagte der Chef der Bundesvereinigung, Thomas Preis, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Ein ausgefallener Zug ist ärgerlich, aber ein nicht abrufbares E-Rezept kann erhebliche Konsequenzen für die Gesundheit von Menschen haben."

    Allein in den vergangenen beiden Wochen sei es an fünf Tagen zu Komplettausfällen oder erheblichen Beeinträchtigungen im E-Rezept-System oder der dahinter liegenden Telematik-Infrastruktur gekommen, sagte er. "Jedes Mal sind Zehntausende Patienten betroffen."

    "Diese Unzuverlässigkeit ist nicht hinnehmbar"

    Weiter sagte Preis, zur Digitalisierung des Gesundheitswesens gebe es keine Alternative. "Aber diese Unzuverlässigkeit ist nicht hinnehmbar." Die verantwortliche Gesellschaft Gematik müsse dafür sorgen, dass Apotheken und Arztpraxen in einem stabilen System arbeiten können. "Die Ausfallsicherheit des Systems muss wesentlich verbessert werden." Und bei Ausfällen bräuchten Apotheken mehr Handlungsfreiheiten, um Patienten trotzdem zu versorgen.

    Die Deutsche Stiftung Patientenschutz forderte ein Vorwarnsystem für Störungen. "Die Zeiten der Blackbox E-Rezept sind unverzüglich zu beenden", sagte Vorstand Eugen Brysch. Mit einem "tagesaktuellen E-Rezept-Radar" könnten Ärzte direkt darüber informiert werden, ob das System funktioniert oder ein Papierrezept ausgegeben werden muss. Von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) verlangte Brysch, sie müsse die Gematik anweisen, einen monatlichen Störungsbericht vorzulegen.

    Seit Januar 2024 ist das E-Rezept für verschreibungspflichtige Medikamente verpflichtend. Das Ziel: mehr Komfort und weniger Wege in die Arztpraxis. Händische Unterschriften und Wege entfallen, Folgerezepte können ohne erneuten Patientenbesuch ausgestellt werden. Wer will, kann das Rezept auch als Papierausdruck bekommen./toz/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,06 % und einem Kurs von 8,495 auf Lang & Schwarz (08. August 2025, 11:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um +4,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,47 %.

    Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 2,09 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 177,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 94,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 214,00EUR was eine Bandbreite von -7,39 %/+110,84 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
