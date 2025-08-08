BERNSTEIN RESEARCH stuft RATIONAL AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rational von 1000 auf 1020 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Es sei an der Zeit, eine positivere Bewertung der Aktie des Großküchenausstatters vorzunehmen, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die kurzfristige Belastung durch US-Zölle sei zu bewältigen. Angesichts des hochqualitativen Geschäftsmodells erschienen die jüngsten Senkungen der Konsensschätzungen übertrieben./rob/mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 18:13 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 18:13 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 654,5EUR auf Tradegate (08. August 2025, 11:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Philippe Lorrain

Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1020

Kursziel alt: 1000

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



