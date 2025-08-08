    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz
    BERENBERG stuft VOLKSWAGEN auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Volkswagen im Nachgang der jüngst vorgelegten Zweitquartalszahlen von 122 auf 112 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Während die Unsicherheit im gesamten Sektor vor dem Zollhintergrund hoch bleibe, setze Volkswagen nun voll und ganz auf die dringend notwendige Senkung der Fixkosten. Damit verbunden seien auch Maßnahmen, um die Produktion effizienter zu machen, schrieb Romain Gourvil in einer am Freitag vorliegenden Studie. Neben der Zollthematik berücksichtigte er in seinem Kursziel auch den erneuerten Ausblick der Nutzfahrzeugsparte Traton./rob/tih/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 05:36 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst:
    Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 112
    Kursziel alt: 122
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


