BERENBERG stuft VOLKSWAGEN auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Volkswagen im Nachgang der jüngst vorgelegten Zweitquartalszahlen von 122 auf 112 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Während die Unsicherheit im gesamten Sektor vor dem Zollhintergrund hoch bleibe, setze Volkswagen nun voll und ganz auf die dringend notwendige Senkung der Fixkosten. Damit verbunden seien auch Maßnahmen, um die Produktion effizienter zu machen, schrieb Romain Gourvil in einer am Freitag vorliegenden Studie. Neben der Zollthematik berücksichtigte er in seinem Kursziel auch den erneuerten Ausblick der Nutzfahrzeugsparte Traton./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 05:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 05:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 94,16EUR auf Tradegate (08. August 2025, 11:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 112
Kursziel alt: 122
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 112
Kursziel alt: 122
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte