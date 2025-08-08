BERENBERG stuft VOLKSWAGEN auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Volkswagen im Nachgang der jüngst vorgelegten Zweitquartalszahlen von 122 auf 112 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Während die Unsicherheit im gesamten Sektor vor dem Zollhintergrund hoch bleibe, setze Volkswagen nun voll und ganz auf die dringend notwendige Senkung der Fixkosten. Damit verbunden seien auch Maßnahmen, um die Produktion effizienter zu machen, schrieb Romain Gourvil in einer am Freitag vorliegenden Studie. Neben der Zollthematik berücksichtigte er in seinem Kursziel auch den erneuerten Ausblick der Nutzfahrzeugsparte Traton./rob/tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 05:36 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 94,16EUR auf Tradegate (08. August 2025, 11:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 112

Kursziel alt: 122

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

