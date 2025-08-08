    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSUESS MicroTec AktievorwärtsNachrichten zu SUESS MicroTec
    BERENBERG stuft Suss MicroTec auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Suss Microtec auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Nicole Winkler kommentierte in einer am Freitag vorliegenden Studie nachlassende Auftragseingänge, die mit einer Sättigung im Bereich der Künstlichen Intelligenz und den Trends in China zu tun hätten. Die Auftragsbestände stützten das laufende Jahr, doch mit Blick auf 2026 müsste all das noch Gestalt annehmen./rob/tih/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 16:23 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,87 % und einem Kurs von 30,46EUR auf Tradegate (08. August 2025, 11:48 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst:
    Analysiertes Unternehmen: Suss MicroTec
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 50
    Kursziel alt: 50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


