    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRTL Group AktievorwärtsNachrichten zu RTL Group

    Jung und Alt

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die Kandidaten für das 'Sommerhaus der Stars'

    Für Sie zusammengefasst
    • RTL startet Jubiläumsstaffel "Sommerhaus der Stars".
    • Hanka Rackwitz und Pierre sind prominente Kandidaten.
    • Neue Paare wollen den Sieg und 50.000 Euro gewinnen.
    Jung und Alt - Die Kandidaten für das 'Sommerhaus der Stars'
    Foto: Horst Galuschka - dpa

    KÖLN (dpa-AFX) - Zum zehnten Mal schickt der Sender RTL Promi-Paare ins "Sommerhaus der Stars" in Bocholt im Münsterland. Zu den Kandidaten gehört Hanka Rackwitz (56), die langjährige Erfahrung mit Reality-Formaten hat. Begleitet wird sie von ihrem "Seelenverwandten" Pierre (54), wie RTL in Köln mitteilte. Die Jubiläumsstaffel der Reality-Show startet am Dienstag, 16. September um 20.15 Uhr und wird wöchentlich ausgestrahlt. Den Angaben zufolge ist jede der elf neuen Folgen jeweils eine Woche vorab online bei RTL+ zu sehen.

    In das "Sommerhaus der Stars" ziehen auch jüngere Paare ein. Paulina Ljubas (28) und Tommy Pedroni (30) haben laut RTL schon an diversen Reality-Formaten teilgenommen und "kennen das Business". Die Liebe von Ryan Wöhrl (23) und Lina (24) habe bei Instagram begonnen. Das junge Paar wolle bei seinem ersten gemeinsamen TV-Auftritt den Sieg erringen, hieß es.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu RTL Group!
    Long
    32,40€
    Basispreis
    0,25
    Ask
    × 12,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    38,14€
    Basispreis
    0,35
    Ask
    × 10,29
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Seit gut 25 Jahren sind dagegen Schauspieler Jochen Horst (63, "Balko", "Traumschiff") und Ehefrau Tina zusammen, die ebenfalls zu den Kandidaten zählen. Im vergangenen Jahr haben Sam Dylan und Rafi Rachek die RTL-Show gewonnen. Das queere Paar ("Bachelor in Paradise") konnte ein Preisgeld von 50.000 Euro einstreichen.

    In diesem Jahr versuchen das zudem Hot Banditoz-Sänger Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh, die Reality-Paare Tara Tabitha und Dennis Lodi, Pascal Zadow und Luise Matejczyk, Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart sowie Sarah Joelle Jahnel und Ersin. Zu den Kandidaten zählen auch Influencerin Edda und ihr Freund Michael./cst/DP/zb

    RTL Group

    +1,74 %
    +0,14 %
    -4,95 %
    +8,98 %
    +21,62 %
    -11,37 %
    +20,98 %
    -57,76 %
    -36,50 %
    ISIN:LU0061462528WKN:861149

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RTL Group Aktie

    Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 34,70 auf Tradegate (08. August 2025, 11:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RTL Group Aktie um +0,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,95 %.

    Die Marktkapitalisierung von RTL Group bezifferte sich zuletzt auf 5,42 Mrd..

    RTL Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,9400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der RTL Group Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -20,11 %/+22,68 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu RTL Group - 861149 - LU0061462528

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über RTL Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Jung und Alt Die Kandidaten für das 'Sommerhaus der Stars' Zum zehnten Mal schickt der Sender RTL Promi-Paare ins "Sommerhaus der Stars" in Bocholt im Münsterland. Zu den Kandidaten gehört Hanka Rackwitz (56), die langjährige Erfahrung mit Reality-Formaten hat. Begleitet wird sie von ihrem …