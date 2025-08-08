Wie Frequentis mit Partnern die Flugsicherung digitalisiert

Die zivile und militärische Luftraumüberwachung wird immer komplexer. Daraus resultiert die Notwendigkeit von Investitionen in die Sicherung der nationalen Lufthoheit. Zum Beispiel, indem veraltete Infrastrukturen durch flexible Hardware- und Softwarelösungen ersetzt werden. Der Marktführer Frequentis AG bietet mit dem innovativen Remote Tower eine zukunftsweisende und sichere Lösung für die Flugsicherung auf Distanz.

Der Begriff „Remote Tower“ steht für einen grundlegenden Wandel in der Flugsicherung: Statt von einem physischen Kontrollturm aus, können Flughäfen schon jetzt digital und ortsunabhängig überwacht und gesteuert werden. Als weltweit führender Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen spielt die österreichische Frequentis AG (WKN: A2PHG5; ISIN: ATFREQUENT09) hierbei eine zentrale Rolle. Denn das Unternehmen zählt zu den Pionieren dieser Technologie und setzt gemeinsam mit Partnern wie der Deutschen Flugsicherung (DFS Aviation Services) auf Remote Tower als moderne, flexible Lösungen für die Zukunft des Luftverkehrs.

Remote Tower: Flugsicherheit aus der Ferne

Ein Remote Tower ergänzt bzw. ersetzt, je nach Anwendungsfall, den klassischen Tower am Flughafen durch ein zentrales Kontrollzentrum, in dem Fluglotsen mithilfe hochauflösender Kameras, Sensoren und digitalen Displays den Flugplatz in Echtzeit überwachen. Notwendige Prozesse für Flugzeuge, wie der Start, die Landung sowie die Fahrt zum und vom Gate, werden aus der Ferne gesteuert. Dabei kommen fortschrittliche Technologien wie optische und Infrarot-Kameras, KI-gestützte Bildverarbeitung sowie umfassende Kommunikations- und Informationssysteme zum Einsatz. Das Herzstück des Remote Tower ist die sogenannte „Controller Working Position“ – also ein digitaler Arbeitsplatz mit Panoramablick, Zoom-Funktion und integriertem Flugverkehrsmanagement.

Remote Tower kennen vielerlei Vorteile. Unter anderem werden veraltete Ferngläser durch moderne Schwenk-Neige-Zoom-Kameras ersetzt, wodurch Fluglotsen den Luftraum und das Flugfeld bei jeglichen Wetter- und Lichtverhältnissen wesentlich besser überwachen können als bisher. Zusätzlich werden die digitalen Informationen, die Lotsen erhalten, für eine nachträgliche Überprüfung und für Schulungszwecke aufgezeichnet.