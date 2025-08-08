    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNestle AktievorwärtsNachrichten zu Nestle
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    BAADER BANK stuft Nestle auf 'Add'

    MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Nestle nach Zahlen von 94 auf 80 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Add" belassen. Für das Unternehmen täten sich verstärkt kurzfristige Probleme auf, was die Neuausrichtung erschwere, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies halte Anleger vom Einstieg ab. Die Bewertung befinde sich unterdessen unter dem langjährigen Schnitt./rob/mf/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 09:37 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 76,69EUR auf Lang & Schwarz (08. August 2025, 11:54 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BAADER BANK
    Analyst: Andreas von Arx
    Analysiertes Unternehmen: Nestle
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 80
    Kursziel alt: 94
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 80,00CHF, was eine Steigerung von +11,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BAADER BANK stuft Nestle auf 'Add' Die Baader Bank hat das Kursziel für Nestle nach Zahlen von 94 auf 80 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Add" belassen. Für das Unternehmen täten sich verstärkt kurzfristige Probleme auf, was die Neuausrichtung erschwere, schrieb Analyst …