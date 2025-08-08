BAADER BANK stuft Nestle auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Nestle nach Zahlen von 94 auf 80 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Add" belassen. Für das Unternehmen täten sich verstärkt kurzfristige Probleme auf, was die Neuausrichtung erschwere, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies halte Anleger vom Einstieg ab. Die Bewertung befinde sich unterdessen unter dem langjährigen Schnitt./rob/mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 09:37 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 76,69EUR auf Lang & Schwarz (08. August 2025, 11:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Andreas von Arx

Analysiertes Unternehmen: Nestle

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 80

Kursziel alt: 94

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

