    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft 1&1 auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für 1&1 nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Der Telekommunikationsanbieter habe beim operativen Ergebnis (Ebitda) die Markterwartung verfehlt, schrieb Keval Khiroya in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Auf operativer Ebene hätten sich zudem die wichtigsten Leistungskennziffern im Mobilfunkgeschäft verbessert und in der Festnetzsparte verschlechtert./la/mis

    Die 1&1 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 18,50EUR auf Tradegate (08. August 2025, 11:54 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Keval Khiroya
    Analysiertes Unternehmen: 1&1
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 29
    Kursziel alt: 29
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


