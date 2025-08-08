DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft 1&1 auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für 1&1 nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Der Telekommunikationsanbieter habe beim operativen Ergebnis (Ebitda) die Markterwartung verfehlt, schrieb Keval Khiroya in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Auf operativer Ebene hätten sich zudem die wichtigsten Leistungskennziffern im Mobilfunkgeschäft verbessert und in der Festnetzsparte verschlechtert./la/misVeröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die 1&1 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 18,50EUR auf Tradegate (08. August 2025, 11:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Keval Khiroya

Analysiertes Unternehmen: 1&1

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 29

Kursziel alt: 29

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

