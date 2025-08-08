    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBlock (A) AktievorwärtsNachrichten zu Block (A)

    Bitcoin-Plan geht auf

    Block Aktie steigt nach starkem Quartal!

    Block-Aktien steigen stark, nachdem das Unternehmen mit höherer Jahresprognose, wachsendem Bitcoin-Bestand und solidem Gewinnwachstum überzeugt.

    Bitcoin-Plan geht auf - Block Aktie steigt nach starkem Quartal!
    Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Andre M. Chang

    Die Aktien des US-Fintech-Konzerns Block legen am Freitag um 8,95 Prozent zu, nachdem das Unternehmen seine Jahresprognose für den Bruttogewinn angehoben und starke Quartalsergebnisse präsentiert hatte. Trotz verfehlter Umsatz- und Ergebnisprognosen signalisiert das Zahlenwerk eine robuste operative Entwicklung – getragen von solidem Wachstum im Kerngeschäft und einer langfristig angelegten Bitcoin-Strategie.

    Umsatz unter Erwartungen, aber Bruttogewinn überzeugt

    Im zweiten Quartal erzielte Block einen Umsatz von 6,05 Milliarden US-Dollar, was zwar unter der Konsensschätzung von LSEG von 6,31 Milliarden lag und einem leichten Rückgang von 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht – doch der Bruttogewinn stieg deutlich um 14 Prozent auf 2,54 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Analystenschätzungen von 2,46 Milliarden.

    Die operative Stärke zeigte sich insbesondere im Square-Geschäft, dessen Zahlungsvolumen um 10 Prozent auf 64,25 Milliarden US-Dollar wuchs. Die Peer-to-Peer-Plattform Cash App verzeichnete ein Bruttozahlungsvolumen von 2,37 Milliarden US-Dollar.

    Der Nettogewinn legte kräftig zu: Mit 538,5 Millionen US-Dollar bzw. 87 US-Cent je Aktie mehr als verdoppelte Block das Vorjahresergebnis von 195,3 Millionen (31 US-Cent je Aktie).

    Prognose angehoben – Investoren reagieren begeistert

    Das Management rund um CEO Jack Dorsey hob die Prognose für den Bruttogewinn im Gesamtjahr auf 10,17 Milliarden US-Dollar an – ein Plus von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zuvor hatte die Guidance bei 9,96 Milliarden gelegen. Für das dritte Quartal erwartet Block einen Bruttogewinn von 2,6 Milliarden US-Dollar (+16 Prozent im Jahresvergleich) und eine operative Marge von 18 Prozent.

    Zudem stellt das Unternehmen für das Gesamtjahr einen bereinigten operativen Gewinn von 2,03 Milliarden US-Dollar in Aussicht – was einer Marge von rund 20 Prozent entspricht.

     

    Bitcoin-Investments zahlen sich aus: Block hält nun 8.692 Bitcoin

    Parallel zur operativen Entwicklung setzte Block auch seine strategische Bitcoin-Akkumulation fort. Im zweiten Quartal kaufte das Unternehmen 108 Bitcoin, was den Gesamtbestand auf 8.692 Bitcoin erhöht – aktuell mit einem Marktwert von über 1,15 Milliarden US-Dollar. Die zusätzlichen Käufe erfolgten zu einem Kostenwert von 11 Millionen US-Dollar.

    Der positive Kursverlauf von Bitcoin sorgte zudem für einen Bewertungsgewinn von 212,2 Millionen US-Dollar im Quartal – ein starker Kontrast zum Vorjahreszeitraum, in dem ein Verlust von 70,1 Millionen verbucht wurde.

    Bitcoin-Umsatz wächst, Integration schreitet voran

    Ein signifikanter Teil der Quartalsumsätze – 2,14 Milliarden US-Dollar – stammt aus Bitcoin-Verkäufen über die Cash App, die dabei einen Bruttogewinn von 66 Millionen US-Dollar generierten. Block unterstreicht damit seinen Anspruch, Bitcoin nicht nur als Bilanzposition, sondern als operativ integriertes Asset zu etablieren. Die Entwicklung von Mining-Hardware durch die "Proto"-Division sowie Pläne zur Akzeptanz von Bitcoin-Zahlungen über das Square-Händlernetzwerk treiben die Adaption weiter voran.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Block (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,87 % und einem Kurs von 71,65EUR auf Tradegate (08. August 2025, 12:04 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    wallstreetONLINE Redaktion
    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
