Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 08.08.25
Foto: Florian Wiegan - picture alliance / Eibner-Pressefoto
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 08.08.25 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Rheinmetall AG (+1,08 %) genz vorne. Gefolgt von DAX Performance (-0,18 %), Allianz SE,AXA S.A.,Münchener Rück AG (-6,45 %), Allianz SE,AXA S.A.,Münchener Rück AG (-1,17 %), Allianz SE,AXA S.A.,Münchener Rück AG (-0,53 %).
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|DAX Performance
|SX8NMK
|Long
|10,60
|141,94 Tsd.
|Rheinmetall AG
|NB2CCT
|Long
|11,37
|73,75 Tsd.
|Rheinmetall AG
|FA0HPE
|Long
|11,77
|67,56 Tsd.
|Gold
|SJ4VC4
|Long
|7,17
|61,28 Tsd.
|Siemens AG
|SU3U7N
|Long
|3,06
|60,32 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|Meta Platforms
|VC46SH
|Long
|5,56
|31,92 Tsd.
|Grenke AG
|DJ8ELU
|Short
|5,18
|29,70 Tsd.
|Amazon.com Inc.
|SU7YTF
|Long
|6,04
|22,04 Tsd.
|DAX Performance
|FA5FJD
|Long
|6,73
|19,50 Tsd.
|Münchener Rück AG
|PL83D1
|Short
|14,42
|17,48 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|KSW Century Portfolio
|
Sonstige
|UBS3KW
|296,65 Tsd.
|Rheinmetall AG
|
Classic
|SB0BZ6
|267,96 Tsd.
|Allianz SE,AXA S.A.,Münchener Rück AG
|
Sonstige
|A4D5JS
|125,70 Tsd.
