    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Umsatzspitzenreiter

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 08.08.25

    Umsatzspitzenreiter - Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 08.08.25
    Foto: Florian Wiegan - picture alliance / Eibner-Pressefoto

    In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 08.08.25 (Stand 12:00 Uhr).
    Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Rheinmetall AG (+1,08 %) genz vorne. Gefolgt von DAX Performance (-0,18 %), Allianz SE,AXA S.A.,Münchener Rück AG (-6,45 %), Allianz SE,AXA S.A.,Münchener Rück AG (-1,17 %), Allianz SE,AXA S.A.,Münchener Rück AG (-0,53 %).

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.540,00€
    Basispreis
    18,31
    Ask
    × 13,52
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.930,42€
    Basispreis
    17,74
    Ask
    × 13,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Knockouts

    Basiswert WKN Typ Hebel Umsatz
    DAX Performance SX8NMK Long 10,60 141,94 Tsd.
    Rheinmetall AG NB2CCT Long 11,37 73,75 Tsd.
    Rheinmetall AG FA0HPE Long 11,77 67,56 Tsd.
    Gold SJ4VC4 Long 7,17 61,28 Tsd.
    Siemens AG SU3U7N Long 3,06 60,32 Tsd.

    Optionsscheine

    Basiswert WKN Typ Omega Umsatz
    Meta Platforms VC46SH Long 5,56 31,92 Tsd.
    Grenke AG DJ8ELU Short 5,18 29,70 Tsd.
    Amazon.com Inc. SU7YTF Long 6,04 22,04 Tsd.
    DAX Performance FA5FJD Long 6,73 19,50 Tsd.
    Münchener Rück AG PL83D1 Short 14,42 17,48 Tsd.

    Zertifikate

    Basiswert Art WKN Umsatz
    KSW Century Portfolio
    Sonstige
    		UBS3KW 296,65 Tsd.
    Rheinmetall AG
    Classic
    		SB0BZ6 267,96 Tsd.
    Allianz SE,AXA S.A.,Münchener Rück AG
    Sonstige
    		A4D5JS 125,70 Tsd.
    Allianz SE,AXA S.A.,Münchener Rück AG
    Sonstige
    		A4D5JS 125,70 Tsd.
    Allianz SE,AXA S.A.,Münchener Rück AG
    Sonstige
    		A4D5JS 125,70 Tsd.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von Markt Bote
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Umsatzspitzenreiter Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 08.08.25 In der heutigen Finanzübersicht präsentieren wir Ihnen die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 08.08.2025, basierend auf den Daten von 12:00 Uhr. Diese Informationen bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Markttrends und Handelsaktivitäten in diesen Anlageklassen.