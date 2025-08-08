Eckert & Ziegler - Aktie bricht ein -7,28 % - 08.08.2025

Am heutigen Handelstag musste die Eckert & Ziegler Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -7,28 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Eckert & Ziegler ist ein globaler Marktführer in der Nuklearmedizin mit innovativen Produkten und starker Forschungsorientierung.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Eckert & Ziegler-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +10,31 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -0,99 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,11 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Eckert & Ziegler +46,10 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,34 % geändert.

Eckert & Ziegler Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,99 % 1 Monat -2,11 % 3 Monate +10,31 % 1 Jahr +77,81 %

Informationen zur Eckert & Ziegler Aktie

Es gibt 64 Mio. Eckert & Ziegler Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,85 Mrd.EUR wert.

Der Strahlen- und Medizintechnikkonzern Eckert & Ziegler hat die Probleme durch eine Cyberattacke im Februar und den zeitlich einhergehenden Auslieferungsstopp für Gallium-Generatoren weitgehend aufgeholt. Das Unternehmen sieht sich auch vor diesem …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Nach einer bislang erfreulichen Woche hat sich der deutsche Aktienmarkt am Freitag im frühen Handel wenig bewegt und keine einheitliche Richtung ausgebildet. Der Dax fiel zuletzt um 0,4 Prozent auf 24.102 Punkte. Damit zeichnet sich für den …

