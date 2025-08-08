DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BBVA auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BBVA von 14,10 auf 15,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem starken Gewinnwachstum der spanischen Banken hätten sich deren Aussichten verbessert, schrieb Alfredo Alonso in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Mit den zuletzt gestiegenen Bewertungen der iberischen Geldhäuser dürfte aber auch der Spielraum für Fehler geringer werden./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,88 % und einem Kurs von 15,96EUR auf Tradegate (08. August 2025, 11:58 Uhr) gehandelt.