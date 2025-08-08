DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach einer Telefonkonferenz anlässlich der Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Thematisiert worden sei der moderate Anstieg der Kundenverluste im deutschen Breitbandgeschäft, schrieb Robert Grindle in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Dieser folge auf eine längere Phase, in der die Deutsche Telekom ihren Breitbandmarktanteil auf Kosten von Vodafone ausgebaut habe. Die veränderte Dynamik komme nun zwar schlecht an. Es sei aber völlig rational, dass die Deutsche Telekom sich mehr auf Werthaltigkeit konzentriere, anstatt um jeden Preis Kunden zu werben./la/misVeröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,60 % und einem Kurs von 29,46EUR auf Tradegate (08. August 2025, 12:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Robert Grindle

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 41

Kursziel alt: 41

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



