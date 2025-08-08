    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Telekom AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Telekom
    133 Aufrufe 133 0 Kommentare 0 Kommentare

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach einer Telefonkonferenz anlässlich der Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Thematisiert worden sei der moderate Anstieg der Kundenverluste im deutschen Breitbandgeschäft, schrieb Robert Grindle in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Dieser folge auf eine längere Phase, in der die Deutsche Telekom ihren Breitbandmarktanteil auf Kosten von Vodafone ausgebaut habe. Die veränderte Dynamik komme nun zwar schlecht an. Es sei aber völlig rational, dass die Deutsche Telekom sich mehr auf Werthaltigkeit konzentriere, anstatt um jeden Preis Kunden zu werben./la/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,60 % und einem Kurs von 29,46EUR auf Tradegate (08. August 2025, 12:04 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Robert Grindle
    Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 41
    Kursziel alt: 41
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 41,00, was eine Steigerung von +39,36% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Buy' Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach einer Telefonkonferenz anlässlich der Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Thematisiert worden sei der moderate Anstieg der Kundenverluste im deutschen …