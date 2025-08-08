BERENBERG stuft GFT TECHNOLOGIES AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für GFT Technologies von 28 auf 24 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Restrukturierungen und Währungseffekte wirkten sich bei dem Softwareentwickler und IT-Dienstleister auf die Ergebnisse aus, schrieb Wolfgang Specht in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Ausmaß der ausgesprochenen Gewinnwarnung sei schwerwiegender gewesen als befürchtet. Die Aktien würden aber mit einem erheblichen Abschlag zur Konkurrenz gehandelt./rob/tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 16:25 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GFT Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,57 % und einem Kurs von 17,42EUR auf Tradegate (08. August 2025, 12:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: GFT TECHNOLOGIES AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 24

Kursziel alt: 28

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

