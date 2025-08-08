Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 11.08.2025 bis 15.08.2025
WIESBADEN (ots) - (die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)
Montag. 11.08.2025
(Nr. 294) Inlandstourismus, Juni 2025
(Nr. 295) Insolvenzen, Mai 2025 + Schnellindikator Juli 2025
Montag. 11.08.2025
(Nr. 294) Inlandstourismus, Juni 2025
(Nr. 295) Insolvenzen, Mai 2025 + Schnellindikator Juli 2025
(Nr. N041) Krankenhausbehandlungen aufgrund von Essstörungen nach Geschlecht und
Alter sowie Todesfälle, Jahre 2003 bis 2023
Dienstag, 12.08.2025
(Nr. 33) Zahl der Woche: Produktion von und Außenhandel mit Klimageräten, Jahre
2019-2024
Mittwoch, 13.08.2025
(Nr. 296) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter
Verbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, Juli 2025
(Nr. 297) Großhandelspreise, Juli 2025
(Nr. N042) Lehrkräftemangel: Teilzeitquote und Altersverteilung bei Lehrkräften,
Schuljahr 2023/24
Donnerstag, 14.08.2025
(Nr. N043) Kinderunfälle im Straßenverkehr, Jahr 2024
(Nr. 298) Promovierende, Jahr 2024
Freitag, 15.08.2025
(Nr. 299) Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, Juni 2025
(Nr. 300) Gewerbeanzeigen, 1. Halbjahr 2025
(Nr. 301) Vierteljährliche Arbeitsmarktstatistik, tiefer gegliederte Ergebnisse
(Erwerbstätigenzahl, Arbeitszeit und -volumen, nach Wirtschaftszweigen), 2.
Quartal 2025
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot
des Statistischen Bundesamtes zu finden unter:
https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html
Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.
Herausgeber:
DESTATIS | Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
65189 Wiesbaden
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6092799
OTS: Statistisches Bundesamt
Alter sowie Todesfälle, Jahre 2003 bis 2023
Dienstag, 12.08.2025
(Nr. 33) Zahl der Woche: Produktion von und Außenhandel mit Klimageräten, Jahre
2019-2024
Mittwoch, 13.08.2025
(Nr. 296) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter
Verbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, Juli 2025
(Nr. 297) Großhandelspreise, Juli 2025
(Nr. N042) Lehrkräftemangel: Teilzeitquote und Altersverteilung bei Lehrkräften,
Schuljahr 2023/24
Donnerstag, 14.08.2025
(Nr. N043) Kinderunfälle im Straßenverkehr, Jahr 2024
(Nr. 298) Promovierende, Jahr 2024
Freitag, 15.08.2025
(Nr. 299) Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, Juni 2025
(Nr. 300) Gewerbeanzeigen, 1. Halbjahr 2025
(Nr. 301) Vierteljährliche Arbeitsmarktstatistik, tiefer gegliederte Ergebnisse
(Erwerbstätigenzahl, Arbeitszeit und -volumen, nach Wirtschaftszweigen), 2.
Quartal 2025
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot
des Statistischen Bundesamtes zu finden unter:
https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html
Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.
Herausgeber:
DESTATIS | Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
65189 Wiesbaden
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6092799
OTS: Statistisches Bundesamt
Autor folgen