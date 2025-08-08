Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 11.08.2025 bis 15.08.2025

WIESBADEN (ots) - (die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)



Montag. 11.08.2025



(Nr. 294) Inlandstourismus, Juni 2025



(Nr. 295) Insolvenzen, Mai 2025 + Schnellindikator Juli 2025





(Nr. N041) Krankenhausbehandlungen aufgrund von Essstörungen nach Geschlecht und

Alter sowie Todesfälle, Jahre 2003 bis 2023



Dienstag, 12.08.2025



(Nr. 33) Zahl der Woche: Produktion von und Außenhandel mit Klimageräten, Jahre

2019-2024



Mittwoch, 13.08.2025



(Nr. 296) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter

Verbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, Juli 2025



(Nr. 297) Großhandelspreise, Juli 2025



(Nr. N042) Lehrkräftemangel: Teilzeitquote und Altersverteilung bei Lehrkräften,

Schuljahr 2023/24



Donnerstag, 14.08.2025



(Nr. N043) Kinderunfälle im Straßenverkehr, Jahr 2024



(Nr. 298) Promovierende, Jahr 2024



Freitag, 15.08.2025



(Nr. 299) Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, Juni 2025



(Nr. 300) Gewerbeanzeigen, 1. Halbjahr 2025



(Nr. 301) Vierteljährliche Arbeitsmarktstatistik, tiefer gegliederte Ergebnisse

(Erwerbstätigenzahl, Arbeitszeit und -volumen, nach Wirtschaftszweigen), 2.

Quartal 2025



(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.



Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot

des Statistischen Bundesamtes zu finden unter:

https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html



Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.



Herausgeber:

DESTATIS | Statistisches Bundesamt

Gustav-Stresemann-Ring 11

65189 Wiesbaden

www.destatis.de/kontakt



Pressekontakt:



Statistisches Bundesamt

Pressestelle

www.destatis.de/kontakt

Telefon: +49 611-75 34 44



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6092799

OTS: Statistisches Bundesamt







