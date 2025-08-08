    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 11.08.2025 bis 15.08.2025

    WIESBADEN (ots) - (die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)

    Montag. 11.08.2025

    (Nr. 294) Inlandstourismus, Juni 2025

    (Nr. 295) Insolvenzen, Mai 2025 + Schnellindikator Juli 2025

    (Nr. N041) Krankenhausbehandlungen aufgrund von Essstörungen nach Geschlecht und
    Alter sowie Todesfälle, Jahre 2003 bis 2023

    Dienstag, 12.08.2025

    (Nr. 33) Zahl der Woche: Produktion von und Außenhandel mit Klimageräten, Jahre
    2019-2024

    Mittwoch, 13.08.2025

    (Nr. 296) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter
    Verbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, Juli 2025

    (Nr. 297) Großhandelspreise, Juli 2025

    (Nr. N042) Lehrkräftemangel: Teilzeitquote und Altersverteilung bei Lehrkräften,
    Schuljahr 2023/24

    Donnerstag, 14.08.2025

    (Nr. N043) Kinderunfälle im Straßenverkehr, Jahr 2024

    (Nr. 298) Promovierende, Jahr 2024

    Freitag, 15.08.2025

    (Nr. 299) Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, Juni 2025

    (Nr. 300) Gewerbeanzeigen, 1. Halbjahr 2025

    (Nr. 301) Vierteljährliche Arbeitsmarktstatistik, tiefer gegliederte Ergebnisse
    (Erwerbstätigenzahl, Arbeitszeit und -volumen, nach Wirtschaftszweigen), 2.
    Quartal 2025

    (Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.

    Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot
    des Statistischen Bundesamtes zu finden unter:
    https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html

