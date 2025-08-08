    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    SWR und STACKIT gehen strategische Partnerschaft für Cloud-Lösungen ein (FOTO)

    Stuttgart (ots) -

    Der SWR, federführend für die ARD im Bereich Cloud, schließt eine Partnerschaft
    mit STACKIT, dem Cloud-Provider der Schwarz Gruppe. Ziel ist es,
    zukunftsweisende Cloud-Lösungen im Infrastruktur- und Medienumfeld zu
    entwickeln und damit die digitale Souveränität zu stärken.


    Die Partnerschaft zielt darauf ab, die Innovationskraft und
    Wettbewerbsfähigkeit der ARD und weiterer öffentlich-rechtlicher
    Rundfunkanstalten in Europa zu fördern. Die Partnerschaft findet ebenfalls in
    enger Abstimmung mit den Aktivitäten der European Broadcasting Union (EBU)
    statt. Basis dafür ist die neu gegründete EBU Cloud Strategy Group, die der SWR
    leitet. Durch diese enge Verzahnung des SWR mit der ARD und der EBU wird die
    Zusammenarbeit auf die europäische Ebene ausgedehnt und mit praktischen
    Anwendungsnachweisen weiterentwickelt. Im nächsten Schritt wird der
    Österreichische Rundfunk (ORF) nach einer Ausschreibung exemplarische
    Anwendungsfälle erproben, um gemeinsam Erfahrungen zu sammeln und die
    Weiterentwicklung der europäischen Public-Cloud-Landschaft voranzutreiben.

    Kai Gniffke, SWR Intendant:
    "Die digitale Souveränität ist für den SWR nicht nur ein strategisches Ziel,
    sondern eine Frage der Zukunftsfähigkeit. Mit STACKIT haben wir einen starken
    deutschen Partner an unserer Seite, um diese Vision weiter voranzutreiben."

    Michael Eberhard, Direktor Technik & Produktion des SWR und Chairman des
    Technical Committee der EBU:
    "Die Medienbranche wandelt sich zunehmend zu einer Technologiebranche, und
    Cloud-Lösungen sind dabei ein zentraler Treiber. Die Zusammenarbeit mit STACKIT
    zahlt direkt auf unsere strategischen Ziele von Multi-Public-Cloud und
    Cloud-Souveränität ein. Damit schaffen wir eine Grundlage für Innovation und
    stellen uns als ARD noch flexibler, souveräner und sicherer auf. Besonders
    freut mich, dass wir in der EBU diese Denkweise europaweit verankern können."

    Bernd Wagner, Bereichsvorstand Sales und Marketing Schwarz Digits und CEO von
    STACKIT:
    "Unsere Partnerschaft mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist ein starkes
    Bekenntnis zur digitalen Souveränität unserer freien Medienlandschaft. In
    Zeiten, in denen die Medien vor großen technologischen und strukturellen
    Herausforderungen stehen, ist es unsere gemeinsame Verantwortung, eine sichere
    und unabhängige digitale Infrastruktur zu schaffen. STACKIT bietet die
    Grundlage, um wertvolle Inhalte geschützt in Europa zu speichern und zu
    verarbeiten - und so die Unabhängigkeit unserer Medien sowie unsere
    Pressefreiheit nachhaltig zu sichern."

    Hans Hoffmann, Deputy Director of EBU Technology & Innovation:
    "Die EBU steht für die Vernetzung öffentlich-rechtlicher Medienanstalten in
    Europa. Diese Partnerschaft ist ein weiterer Schritt in Richtung einer starken
    und souveränen europäischen Cloud-Landschaft für Public Service Media."


    Mit dieser Partnerschaft setzen der SWR und STACKIT ein starkes Zeichen für die
    Zusammenarbeit von Technologieanbietern und Medienhäusern in Europa. Sie zeigt,
    wie durch innovative Kooperationen die digitale Transformation vorangetrieben
    und gleichzeitig die europäische Cloud-Landschaft gestärkt werden kann.

    Über STACKIT:
    STACKIT ist der Cloud-Provider der Schwarz Gruppe. Auch externe Partner und
    Kunden im europäischen Raum können sich bei ihrer digitalen Transformation auf
    die Cloud-Services verlassen, von denen die Unternehmen der Schwarz Gruppe seit
    Jahren profitieren. Auf dem Weg zum ersten europäischen Hyperscaler bietet
    STACKIT eine weit über den Marktstandard hinausgehende digitale Souveränität
    sowie individuelle Ansätze zur Implementierung und zum Betrieb von
    Cloud-Lösungen. STACKIT betreibt aktuell vier Rechenzentren - davon eins in
    Österreich - und lässt ein Fünftes in Lübbenau entstehen. Das im schwäbischen
    Neckarsulm beheimatete Team ebnet so den Weg in ein unabhängiges Europa -
    digital, führend. Als Teil von Schwarz Digits gehört die STACKIT GmbH und Co.
    KG zur IT- und Digitalsparte der Schwarz Gruppe.

    Über die EBU:
    Die European Broadcasting Union (EBU) ist die Allianz der
    öffentlich-rechtlichen Medienhäuser in Europa und fördert die Zusammenarbeit
    und den Wissensaustausch zwischen ihren Mitgliedern.

    Informationen unter: swr.li/swr-stackit

    www.ard.de und www.stackit.de

    Newsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter

