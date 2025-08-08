SWR und STACKIT gehen strategische Partnerschaft für Cloud-Lösungen ein (FOTO)

Stuttgart (ots) -



Der SWR, federführend für die ARD im Bereich Cloud, schließt eine Partnerschaft

mit STACKIT, dem Cloud-Provider der Schwarz Gruppe. Ziel ist es,

zukunftsweisende Cloud-Lösungen im Infrastruktur- und Medienumfeld zu

entwickeln und damit die digitale Souveränität zu stärken.





Die Partnerschaft zielt darauf ab, die Innovationskraft und

Wettbewerbsfähigkeit der ARD und weiterer öffentlich-rechtlicher

Rundfunkanstalten in Europa zu fördern. Die Partnerschaft findet ebenfalls in

enger Abstimmung mit den Aktivitäten der European Broadcasting Union (EBU)

statt. Basis dafür ist die neu gegründete EBU Cloud Strategy Group, die der SWR

leitet. Durch diese enge Verzahnung des SWR mit der ARD und der EBU wird die

Zusammenarbeit auf die europäische Ebene ausgedehnt und mit praktischen

Anwendungsnachweisen weiterentwickelt. Im nächsten Schritt wird der

Österreichische Rundfunk (ORF) nach einer Ausschreibung exemplarische

Anwendungsfälle erproben, um gemeinsam Erfahrungen zu sammeln und die

Weiterentwicklung der europäischen Public-Cloud-Landschaft voranzutreiben.







"Die digitale Souveränität ist für den SWR nicht nur ein strategisches Ziel,

sondern eine Frage der Zukunftsfähigkeit. Mit STACKIT haben wir einen starken

deutschen Partner an unserer Seite, um diese Vision weiter voranzutreiben."



Michael Eberhard, Direktor Technik & Produktion des SWR und Chairman des

Technical Committee der EBU:

"Die Medienbranche wandelt sich zunehmend zu einer Technologiebranche, und

Cloud-Lösungen sind dabei ein zentraler Treiber. Die Zusammenarbeit mit STACKIT

zahlt direkt auf unsere strategischen Ziele von Multi-Public-Cloud und

Cloud-Souveränität ein. Damit schaffen wir eine Grundlage für Innovation und

stellen uns als ARD noch flexibler, souveräner und sicherer auf. Besonders

freut mich, dass wir in der EBU diese Denkweise europaweit verankern können."



Bernd Wagner, Bereichsvorstand Sales und Marketing Schwarz Digits und CEO von

STACKIT:

"Unsere Partnerschaft mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist ein starkes

Bekenntnis zur digitalen Souveränität unserer freien Medienlandschaft. In

Zeiten, in denen die Medien vor großen technologischen und strukturellen

Herausforderungen stehen, ist es unsere gemeinsame Verantwortung, eine sichere

und unabhängige digitale Infrastruktur zu schaffen. STACKIT bietet die

Grundlage, um wertvolle Inhalte geschützt in Europa zu speichern und zu

verarbeiten - und so die Unabhängigkeit unserer Medien sowie unsere

Pressefreiheit nachhaltig zu sichern."



Hans Hoffmann, Deputy Director of EBU Technology & Innovation:

"Die EBU steht für die Vernetzung öffentlich-rechtlicher Medienanstalten in

Europa. Diese Partnerschaft ist ein weiterer Schritt in Richtung einer starken

und souveränen europäischen Cloud-Landschaft für Public Service Media."





Mit dieser Partnerschaft setzen der SWR und STACKIT ein starkes Zeichen für die

Zusammenarbeit von Technologieanbietern und Medienhäusern in Europa. Sie zeigt,

wie durch innovative Kooperationen die digitale Transformation vorangetrieben

und gleichzeitig die europäische Cloud-Landschaft gestärkt werden kann.



Über STACKIT:

STACKIT ist der Cloud-Provider der Schwarz Gruppe. Auch externe Partner und

Kunden im europäischen Raum können sich bei ihrer digitalen Transformation auf

die Cloud-Services verlassen, von denen die Unternehmen der Schwarz Gruppe seit

Jahren profitieren. Auf dem Weg zum ersten europäischen Hyperscaler bietet

STACKIT eine weit über den Marktstandard hinausgehende digitale Souveränität

sowie individuelle Ansätze zur Implementierung und zum Betrieb von

Cloud-Lösungen. STACKIT betreibt aktuell vier Rechenzentren - davon eins in

Österreich - und lässt ein Fünftes in Lübbenau entstehen. Das im schwäbischen

Neckarsulm beheimatete Team ebnet so den Weg in ein unabhängiges Europa -

digital, führend. Als Teil von Schwarz Digits gehört die STACKIT GmbH und Co.

KG zur IT- und Digitalsparte der Schwarz Gruppe.



Über die EBU:

Die European Broadcasting Union (EBU) ist die

öffentlich-rechtlichen Medienhäuser in Europa und fördert die Zusammenarbeit

und den Wissensaustausch zwischen ihren Mitgliedern.



