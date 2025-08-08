BERENBERG stuft SAF-Holland auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für SAF-Holland nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Verbesserte Bestellungen aus dem Wirtschaftsraum Europa, Afrika und Nahost (EMEA) seien ermutigend, schrieb Yasmin Steilen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Belastet habe im zweiten Quartal dagegen der schwache US-Markt. Positiv erwähnte der Experte einen ersten Großauftrag aus den USA im Militärbereich./rob/tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 16:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,13 % und einem Kurs von 16,04EUR auf Tradegate (08. August 2025, 11:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: SAF-Holland

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 19

Kursziel alt: 19

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

