    BERENBERG stuft SAF-Holland auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für SAF-Holland nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Verbesserte Bestellungen aus dem Wirtschaftsraum Europa, Afrika und Nahost (EMEA) seien ermutigend, schrieb Yasmin Steilen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Belastet habe im zweiten Quartal dagegen der schwache US-Markt. Positiv erwähnte der Experte einen ersten Großauftrag aus den USA im Militärbereich./rob/tih/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 16:17 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,13 % und einem Kurs von 16,04EUR auf Tradegate (08. August 2025, 11:55 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst:
    Analysiertes Unternehmen: SAF-Holland
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 19
    Kursziel alt: 19
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 19,00, was eine Steigerung von +19,05% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
