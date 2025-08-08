    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsScout24 AktievorwärtsNachrichten zu Scout24
    BERENBERG stuft Scout24 auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Scout24 nach Zahlen von 118 auf 128 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Portalbetreiber habe im zweiten Quartal mit dem operativen Ergebnis (Ebitda) die Erwartungen etwas übertroffen und daraufhin auch das Jahresziel auf ein knapp darüber liegendes Niveau angehoben, schrieb Gerhard Orgonas in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit habe das Unternehmen seine Erfolgsgeschichte mit leicht übertroffenen Quartalsergebnissen fortgesetzt. Er hob seine eigenen Gewinnschätzungen je Aktie (EPS) an./rob/tih/mis

    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Gerhard Orgonas
    Analysiertes Unternehmen: Scout24
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 128
    Kursziel alt: 118
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


