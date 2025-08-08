BERENBERG stuft Scout24 auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Scout24 nach Zahlen von 118 auf 128 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Portalbetreiber habe im zweiten Quartal mit dem operativen Ergebnis (Ebitda) die Erwartungen etwas übertroffen und daraufhin auch das Jahresziel auf ein knapp darüber liegendes Niveau angehoben, schrieb Gerhard Orgonas in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit habe das Unternehmen seine Erfolgsgeschichte mit leicht übertroffenen Quartalsergebnissen fortgesetzt. Er hob seine eigenen Gewinnschätzungen je Aktie (EPS) an./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 16:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,06 % und einem Kurs von 118,9EUR auf Tradegate (08. August 2025, 11:57 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Gerhard Orgonas
Analysiertes Unternehmen: Scout24
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 128
Kursziel alt: 118
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
