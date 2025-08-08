Tempus AI: Umsatzsprung auf 314.600.000 US-Dollar – Was steckt dahinter?

Der Umsatz stieg im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 89,6 Prozent auf 314,6 Millionen US-Dollar.

Tempus AI, ein Tech-Unternehmen an der Schnittstelle von Künstlicher Intelligenz und Präzisionsmedizin, hat am Freitag seine Finanzergebnisse für das abgelaufene Quartal veröffentlicht.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Der Umsatz im Bereich Genomik stieg im Jahresvergleich um 115,3 Prozent auf 241,8 Millionen US-Dollar, was auf ein beschleunigtes Volumenwachstum im Vergleich zum Vorjahr bei Onkologie- (26 Prozent) und Erbkrankheitstests (32 Prozent) zurückzuführen ist.

Der Umsatz aus Daten und Dienstleistungen stieg im Jahresvergleich um 35,7 Prozent auf 72,8 Millionen US-Dollar, angeführt von Insights (Datenlizenzierung), das im Jahresvergleich um 40,7 Prozent wuchs, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.

Der Bruttogewinn des Quartals betrug 195 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 158,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Tempus AI erhöht aufgrund der positiven Geschäftszahlen die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2025 auf 1,26 Milliarden US-Dollar, zusammen mit einem positiven bereinigten EBITDA von 5 Millionen US-Dollar, eine Verbesserung um 110 Millionen US-Dollar gegenüber 2024.

"Das Geschäft entwickelt sich gut. Umsatz und Margen wachsen schneller als erwartet, was zu unserer kontinuierlichen Verbesserung des bereinigten EBITDA im Vergleich zum Vorjahr beiträgt", sagt Eric Lefkofsky, Gründer und CEO von Tempus.

Die Anleger honorieren die angehobene Prognose und die guten Geschäftszahlen von Tempus AI. Die Aktie legt am Freitag vorbörslich zweistellig zu. Auf Wochensicht verzeichnen die Papiere ein Plus von gut 4,5 Prozent.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Tempus AI Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,88 % und einem Kurs von 56,50EUR auf Tradegate (08. August 2025, 12:38 Uhr) gehandelt.