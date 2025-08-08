    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTempus AI Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Tempus AI Registered (A)

    Aktie legt zweistellig zu

    Tempus AI: Umsatzsprung auf 314.600.000 US-Dollar – Was steckt dahinter?

    Die Verknüpfung von Gesundheitsdaten mit KI; dafür steht das US-Unternehmen Tempus AI. Nach dem Quartalsbericht legt die Aktie zweistellig zu.

    Für Sie zusammengefasst
    • Tempus AI steigert Umsatz um 89,6 % auf 314,6 Mio.
    • Genomik-Umsatz wächst um 115,3 % auf 241,8 Mio.
    • Prognose 2025 erhöht auf 1,26 Mrd. US-Dollar Umsatz.
    Foto: adobe.stock.com

    Tempus AI, ein Tech-Unternehmen an der Schnittstelle von Künstlicher Intelligenz und Präzisionsmedizin, hat am Freitag seine Finanzergebnisse für das abgelaufene Quartal veröffentlicht.

    Der Umsatz stieg im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 89,6 Prozent auf 314,6 Millionen US-Dollar.

    Der Umsatz im Bereich Genomik stieg im Jahresvergleich um 115,3 Prozent auf 241,8 Millionen US-Dollar, was auf ein beschleunigtes Volumenwachstum im Vergleich zum Vorjahr bei Onkologie- (26 Prozent) und Erbkrankheitstests (32 Prozent) zurückzuführen ist.

    Der Umsatz aus Daten und Dienstleistungen stieg im Jahresvergleich um 35,7 Prozent auf 72,8 Millionen US-Dollar, angeführt von Insights (Datenlizenzierung), das im Jahresvergleich um 40,7 Prozent wuchs, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.

    Der Bruttogewinn des Quartals betrug 195 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 158,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

    Tempus AI erhöht aufgrund der positiven Geschäftszahlen die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2025 auf 1,26 Milliarden US-Dollar, zusammen mit einem positiven bereinigten EBITDA von 5 Millionen US-Dollar, eine Verbesserung um 110 Millionen US-Dollar gegenüber 2024.

    "Das Geschäft entwickelt sich gut. Umsatz und Margen wachsen schneller als erwartet, was zu unserer kontinuierlichen Verbesserung des bereinigten EBITDA im Vergleich zum Vorjahr beiträgt", sagt Eric Lefkofsky, Gründer und CEO von Tempus. 

    Tempus AI Registered (A)

    +11,29 %
    +6,92 %
    +2,79 %
    +1,90 %
    +53,61 %
    +62,41 %
    ISIN:US88023B1035WKN:A40EDP

    Die Anleger honorieren die angehobene Prognose und die guten Geschäftszahlen von Tempus AI. Die Aktie legt am Freitag vorbörslich zweistellig zu. Auf Wochensicht verzeichnen die Papiere ein Plus von gut 4,5 Prozent.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Tempus AI Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,88 % und einem Kurs von 56,50EUR auf Tradegate (08. August 2025, 12:38 Uhr) gehandelt.


