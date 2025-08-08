BERNSTEIN RESEARCH stuft Jungheinrich AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Jungheinrich nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Das zweite Quartal des Gabelstapler-Herstellers und Lagerbewirtschaftungsausrüsters habe die Erwartungen leicht verfehlt, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das gelte für Auftragseingang und operativen Gewinn (Ebit). Die Bestätigung des revidierten Ausblicks sei unterdessen keine Überraschung./rob/mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 07:21 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 07:21 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,26 % und einem Kurs von 32,68EUR auf Tradegate (08. August 2025, 12:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Philippe Lorrain

Analysiertes Unternehmen: Jungheinrich AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 45

Kursziel alt: 45

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

