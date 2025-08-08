BERNSTEIN RESEARCH stuft Jungheinrich AG auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Jungheinrich nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Das zweite Quartal des Gabelstapler-Herstellers und Lagerbewirtschaftungsausrüsters habe die Erwartungen leicht verfehlt, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das gelte für Auftragseingang und operativen Gewinn (Ebit). Die Bestätigung des revidierten Ausblicks sei unterdessen keine Überraschung./rob/mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 07:21 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 07:21 / UTC
Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,26 % und einem Kurs von 32,68EUR auf Tradegate (08. August 2025, 12:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Philippe Lorrain
Analysiertes Unternehmen: Jungheinrich AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 45
Kursziel alt: 45
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
