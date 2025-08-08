    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJungheinrich AktievorwärtsNachrichten zu Jungheinrich
    BERNSTEIN RESEARCH stuft Jungheinrich AG auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Jungheinrich nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Das zweite Quartal des Gabelstapler-Herstellers und Lagerbewirtschaftungsausrüsters habe die Erwartungen leicht verfehlt, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das gelte für Auftragseingang und operativen Gewinn (Ebit). Die Bestätigung des revidierten Ausblicks sei unterdessen keine Überraschung./rob/mf/mis

    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Philippe Lorrain
    Analysiertes Unternehmen: Jungheinrich AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 45
    Kursziel alt: 45
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


