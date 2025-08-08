BERENBERG stuft Puma SE auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Puma auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Auf einer Roadshow habe das Management seine Meinung untermauert, dass in der Marke des Sportartikelkonzerns ein latenter Wert verborgen sei, schrieb Nick Anderson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Schlüssel dazu seien verbesserte Marketing-Maßnahmen, die richtige Auswahl der Vertriebspartner und die Optimierung des Cashflows. Die Trendwende brauche Zeit und komme nicht ohne Risiken aus. Seiner Ansicht nach verfügt das neue Management jedoch über die erforderlichen Fähigkeiten./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 16:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,87 % und einem Kurs von 18,21EUR auf Tradegate (08. August 2025, 12:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Nick Anderson
Analysiertes Unternehmen: Puma SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 40
Kursziel alt: 40
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
