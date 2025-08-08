    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPUMA AktievorwärtsNachrichten zu PUMA
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    BERENBERG stuft Puma SE auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Puma auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Auf einer Roadshow habe das Management seine Meinung untermauert, dass in der Marke des Sportartikelkonzerns ein latenter Wert verborgen sei, schrieb Nick Anderson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Schlüssel dazu seien verbesserte Marketing-Maßnahmen, die richtige Auswahl der Vertriebspartner und die Optimierung des Cashflows. Die Trendwende brauche Zeit und komme nicht ohne Risiken aus. Seiner Ansicht nach verfügt das neue Management jedoch über die erforderlichen Fähigkeiten./rob/tih/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 16:49 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,87 % und einem Kurs von 18,21EUR auf Tradegate (08. August 2025, 12:14 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Nick Anderson
    Analysiertes Unternehmen: Puma SE
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 40
    Kursziel alt: 40
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 40,00, was eine Steigerung von +119,36% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BERENBERG stuft Puma SE auf 'Buy' Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Puma auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Auf einer Roadshow habe das Management seine Meinung untermauert, dass in der Marke des Sportartikelkonzerns ein latenter Wert verborgen sei, …