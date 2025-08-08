BERENBERG stuft Puma SE auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Puma auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Auf einer Roadshow habe das Management seine Meinung untermauert, dass in der Marke des Sportartikelkonzerns ein latenter Wert verborgen sei, schrieb Nick Anderson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Schlüssel dazu seien verbesserte Marketing-Maßnahmen, die richtige Auswahl der Vertriebspartner und die Optimierung des Cashflows. Die Trendwende brauche Zeit und komme nicht ohne Risiken aus. Seiner Ansicht nach verfügt das neue Management jedoch über die erforderlichen Fähigkeiten./rob/tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 16:49 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,87 % und einem Kurs von 18,21EUR auf Tradegate (08. August 2025, 12:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Nick Anderson

Analysiertes Unternehmen: Puma SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

