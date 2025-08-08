13 0 Kommentare KHD Humboldt Wedag International hebt Prognose an: Jetzt investieren!

KHD Humboldt Wedag International AG überrascht mit einer optimistischen Wende: Die Prognosen für 2025 strahlen in neuem Glanz. Entgegen früherer Erwartungen rechnet das Unternehmen nun mit positiven EBIT- und EBIT-Margen. Ein deutlich positives Ergebnis vor Steuern und ein Konzernjahresüberschuss stehen im Fokus. Trotz dieser erfreulichen Aussichten könnten die Umsatzerlöse bis zu 20 % unter dem Vorjahr liegen, beeinflusst durch die schwache indische Rupie.

