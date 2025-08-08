KHD Humboldt Wedag International hebt Prognose an: Jetzt investieren!
KHD Humboldt Wedag International AG überrascht mit einer optimistischen Wende: Die Prognosen für 2025 strahlen in neuem Glanz. Entgegen früherer Erwartungen rechnet das Unternehmen nun mit positiven EBIT- und EBIT-Margen. Ein deutlich positives Ergebnis vor Steuern und ein Konzernjahresüberschuss stehen im Fokus. Trotz dieser erfreulichen Aussichten könnten die Umsatzerlöse bis zu 20 % unter dem Vorjahr liegen, beeinflusst durch die schwache indische Rupie.
- KHD Humboldt Wedag International AG hebt die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 an.
- Im Gegensatz zur vorherigen Prognose werden nun positive Werte für EBIT und EBIT-Marge erwartet.
- KHD plant ein deutlich positives Ergebnis vor Steuern (EBT) und einen Konzernjahresüberschuss.
- Die Umsatzerlöse werden voraussichtlich bis zu 20 % unter dem Wert des Geschäftsjahres 2024 liegen.
- Die ungünstige Kursentwicklung der indischen Rupie im Verhältnis zum Euro beeinflusst die Umsatzprognose negativ.
- Die Mitteilung wurde gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 veröffentlicht.
Der Kurs von KHD Humboldt Wedag International lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,9550EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,11 % im Plus.
ISIN:DE0006578008WKN:657800
