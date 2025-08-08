Bitcoin-Kurs steigt auf Wochenhoch - Pläne der US-Regierung zur Altersvorsorge

Vielen Dank für die ausführliche Analyse und die klaren Chartmarken – finde ich immer sehr hilfreich, um das eigene Bild mit anderen Einschätzungen abzugleichen.





Für mich persönlich ist der Bereich um 1,1570 aktuell eine entscheidende Zone. Nach meinem Regelwerk ist der Bruch darunter in Verbindung mit dem vorangegangenen Abwärtsschub ein deutliches Verkaufssignal gewesen. Solche Marken nutze ich gern, um Positionen mit engem Risiko aufzubauen. Sollte der Kurs allerdings wieder nachhaltig über diese Zone steigen, wäre das für mich ein Hinweis, den Short zu überdenken.





Ihre genannten Unterstützungen bei 1,1530 und 1,1494 habe ich ebenfalls auf dem Schirm. Das sind für mich potenzielle Zielbereiche, an denen ich Teilgewinne realisieren oder die Position komplett schließen würde – je nachdem, wie sich das Momentum bis dahin entwickelt.





Was mir an Ihrer Prognose besonders gefällt, ist die klare Definition möglicher Tagesspannen. Solche Orientierungen helfen enorm, nicht jedem kleinen Zucken im Chart hinterherzulaufen, sondern auf klarere Bewegungen zu warten.





