Deutz Aktie explodiert - 08.08.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Deutz Aktie. Sie steigt um +6,59 % auf 8,8950€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Deutz AG ist ein führender Hersteller von Antriebssystemen für Off-Highway-Anwendungen, bekannt für innovative und umweltfreundliche Technologien. Hauptprodukte sind Diesel- und Gasmotoren sowie elektrische Antriebe. Deutz ist ein etablierter Marktteilnehmer mit Konkurrenten wie Cummins und Caterpillar. Das Unternehmen punktet mit maßgeschneiderten Lösungen und Zuverlässigkeit.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Deutz Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +14,18 %.

Allein seit letzter Woche ist die Deutz Aktie damit um +8,34 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,97 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +106,69 % gewonnen.

Deutz Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,34 % 1 Monat +11,97 % 3 Monate +14,18 % 1 Jahr +80,57 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutz Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Deutz Aktie, wobei Analysten von Kurszielen zwischen 9,70 und 11,30 Euro sprechen. Die DZ Bank hebt den fairen Wert auf 9,70 Euro an, während Hauck Aufhäuser ein Kursziel von 10,30 Euro sieht. Technische Signale wie ein Kaufsignal und der Ausbruch aus einer Bullenflagge werden ebenfalls thematisiert. Zudem wird die solide Performance im schwierigen Marktumfeld und das positive Abschneiden des "Future Fit"-Programms hervorgehoben.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutz eingestellt.

Informationen zur Deutz Aktie

Es gibt 139 Mio. Deutz Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,23 Mrd. wert.

Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Deutz nach Zahlen von 10,30 auf 11,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal des Motorenherstellers habe von Kostensenkungen profitiert, schrieb Analyst Jorge …

Die Aktie des Kölner Motorenherstellers Deutz hat am Donnerstag sehr positiv auf die Zahlenvorlage reagiert. Der Kurs zog um bis zu +15% an und war damit bester Wert im Kleinstwerteindex SDAX. Zum Handelsende notierte das Papier +12% höher bei 8,45 €. Wie viel Potenzial steckt jetzt noch in der Aktie? Und sollten Anleger noch auf […] The post Deutz-Aktie: Steigt sie jetzt auf 10 €? first appeared on sharedeals.de.

Deutz Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.