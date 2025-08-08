Opendoor Technologies Aktie heute im Minus - 08.08.2025

Die Opendoor Technologies Aktie notiert aktuell bei 1,5445€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,52 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,0400 € entspricht. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Opendoor Technologies digitalisiert den Immobilienverkauf, bietet schnelle Transaktionen und nutzt KI für Preisbewertungen. Es ist führend im iBuying in den USA, mit Konkurrenten wie Zillow Offers und RedfinNow. Einzigartig durch sofortige Barangebote und effiziente Plattform.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Opendoor Technologies-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +100,65 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -0,82 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +194,84 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Opendoor Technologies auf +1,58 %.

Opendoor Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,82 % 1 Monat +194,84 % 3 Monate +100,65 % 1 Jahr +7,75 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Opendoor Technologies Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Opendoor Technologies Aktie, die zuletzt starke Schwankungen zeigte. Einige Nutzer äußern Skepsis gegenüber der aktuellen Bewertung der Aktie und fragen, ob fundamentale Änderungen den Kursanstieg rechtfertigen. Die jüngsten Finanzergebnisse des Unternehmens und der schwierige US-Immobilienmarkt werden analysiert, wobei einige die Aktie trotz kurzfristiger Herausforderungen als Langfristinvestition sehen. Die Kommunikation des CEO mit den Aktionären und der potenzielle Einfluss externer Faktoren wie der US-Wirtschaftspolitik werden ebenfalls diskutiert. Die Erfüllung der Nasdaq-Listing-Anforderungen durch die Aktie und deren Auswirkungen auf den zukünftigen Handel werden zur Beruhigung der Investoren hervorgehoben.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Opendoor Technologies eingestellt.

Informationen zur Opendoor Technologies Aktie

Es gibt 729 Mio. Opendoor Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,13 Mrd. wert.

Opendoor Technologies Aktie jetzt kaufen?

