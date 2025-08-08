    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsXRP / USD CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu XRP / USD

    SEC gibt auf

    Fall erledigt: XRP-Urteil ist rechtskräftig – ETF-Fantasie befeuert Kurs

    Ripple und die SEC haben ihren epischen Rechtsstreit beendet – und XRP zog mit einem Plus von 11 Prozent auf 3,34 US-Dollar davon. Der Weg für einen Spot-ETF scheint jetzt frei.

    Foto: Jakub Porzycki - NurPhoto

    Der jahrelange Rechtsstreit zwischen Ripple Labs und der US-Börsenaufsicht SEC ist endgültig beendet. Beide Parteien haben ihre Berufungen im XRP-Verfahren einvernehmlich zurückgezogen, wie aus einer Mitteilung des Berufungsgerichts des Zweiten Bezirks hervorgeht. "Die Parteien haben einen gemeinsamen Antrag auf Zurückweisung der Berufungen gestellt. Der Fall ist abgeschlossen", bestätigte Ripple-Anwalt James Filan auf X.

    Damit bleibt das Urteil von US-Bundesrichterin Analisa Torres aus dem Jahr 2023 bestehen: Die frühen XRP-Verkäufe an institutionelle Investoren gelten abschließend als unerlaubter Wertpapierhandel. Dennoch fällt die Strafe mit 125 Millionen US-Dollar deutlich geringer aus als die ursprünglich von der SEC geforderten zwei Milliarden US-Dollar.

    Ripple-Chefjurist Stuart Alderoty kommentierte das juristische Finale trocken: "Das Ende… und nun back to business." Der XRP-Kurs reagierte prompt und stieg um 11 Prozent auf bis zu 3,34 US-Dollar. Auf Wochensicht ergibt sich damit ein Plus von 9,5 Prozent.

    Über SMARTBROKER+ handeln Sie über 20 verschiedene Kryptos.

     

    Das Verfahren galt als einer der wichtigsten Krypto-Rechtsstreitigkeiten der vergangenen Dekade. Im Kern stand die Frage, ob XRP als nicht registriertes Wertpapier einzustufen sei. Mit dem nun bestätigten Urteil herrscht Klarheit – ein Signal, das über den Einzelfall hinaus als Präzedenzfall für die Krypto-Regulierung in den USA gewertet wird.

    Zusätzliche Kursfantasie kommt durch Spekulationen um einen möglichen XRP-Spot-ETF auf. Laut Marktbeobachtern liegt die Chance auf eine Zulassung noch in diesem Jahr bei 95 Prozent. 

    Kursprognosen reichen derzeit von 3,80 bis 9,00 US-Dollar, abhängig von Marktbedingungen und institutioneller Nachfrage. Im Basisszenario sehen Analysten stabile Zugewinne, während ein Rückfall auf unter 3 US-Dollar nur im Falle negativer regulatorischer Überraschungen erwartet wird.

    Mit dem juristischen Schlussstrich ist die XRP-Fantasie zurück – und der Coin wieder im Rampenlicht des Kryptomarkts.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    XRP / USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 3,306USD auf CryptoCompare Index (08. August 2025, 12:52 Uhr) gehandelt.



