The Trade Desk Registered (A) Aktie knickt ein - 08.08.2025

The Trade Desk ist ein führendes Unternehmen im Bereich der programmatischen Werbung, das durch seine unabhängige Plattform und fortschrittliche Technologien hervorsticht. Es konkurriert mit großen Namen wie Google und Amazon, bietet jedoch durch seine Flexibilität und Transparenz einzigartige Vorteile.

Auch heute geht der Kursrückgang bei The Trade Desk weiter. In zwei Tagen wurden somit fast 30 % Rückgang erreicht. Der Anstieg der letzten drei Monate wurde damit nahezu ausradiert.

The Trade Desk Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.08.2025

Mit einer Performance von -1,40 % musste die The Trade Desk Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von The Trade Desk Registered (A) in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +7,94 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die The Trade Desk Registered (A) Aktie damit um -27,34 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,09 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von The Trade Desk Registered (A) -52,11 % verloren.

The Trade Desk Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -27,34 % 1 Monat -13,09 % 3 Monate +7,94 % 1 Jahr -29,62 %

Informationen zur The Trade Desk Registered (A) Aktie

Es gibt 448 Mio. The Trade Desk Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,74 Mrd. wert.

Kursmassaker bei Trade Desk: Trotz solider Quartalszahlen sind die Aktien nachbörslich massiv eingebrochen. Grund ist der CFO-Rücktritt und ein schwacher Ausblick.

The Trade Desk Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

