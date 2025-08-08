Xiaomi Aktie heute im Minus (5,5560€) - 08.08.2025

Die Xiaomi Aktie notiert aktuell bei 5,5560€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -1,65 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,0930 € entspricht. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Xiaomi Aktionäre einen Verlust von -3,25 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Xiaomi Aktie damit um -5,05 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,47 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Xiaomi auf +32,58 %.

Xiaomi Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,05 % 1 Monat -11,47 % 3 Monate -3,25 % 1 Jahr +199,45 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Xiaomi Aktie

Insgesamt herrscht im Forum eine Mischung aus Besorgnis über die aktuelle Kursentwicklung und Optimismus hinsichtlich der langfristigen Wachstumschancen von Xiaomi.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Xiaomi eingestellt.

Informationen zur Xiaomi Aktie

Es gibt 21 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 119,07 Mrd. wert.

Xiaomi Aktie jetzt kaufen?

Ob die Xiaomi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Xiaomi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.