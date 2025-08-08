Power Solutions International Aktie mit starker Tagesperformance - 08.08.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Power Solutions International Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +21,85 % im Plus. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Power Solutions International ist ein führender Anbieter von emissionsarmen Motoren und Antriebssystemen, mit starker Präsenz in Nordamerika. Hauptprodukte sind Gasmotoren und Hybridlösungen für Industrie und Energieerzeugung. Wichtige Konkurrenten sind Cummins und Caterpillar. PSI's Alleinstellungsmerkmal liegt in maßgeschneiderten Lösungen und innovativen Emissionsreduzierungstechnologien.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Power Solutions International investiert war, konnte einen Gewinn von +249,59 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Power Solutions International Aktie damit um +8,86 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +35,43 %.

Power Solutions International Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,86 % 1 Monat +35,43 % 3 Monate +249,59 %

Informationen zur Power Solutions International Aktie

Es gibt 23 Mio. Power Solutions International Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,16 Mrd. wert.

Quarter Sales of $191.9 million, up 74% from a year earlier, Quarter Net Income of $51.2 million, up 138% from a year earlier, Diluted EPS $2.22 for the Quarter, up 136% from a year earlier, Resolution of going concern with $29.2 million …

Power Solutions International Aktie jetzt kaufen?

Ob die Power Solutions International Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Power Solutions International Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.