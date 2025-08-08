    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHenkel VZ AktievorwärtsNachrichten zu Henkel VZ
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen zum ersten Halbjahr und einer gesenkten Umsatzprognose auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der Mittelpunkt der neuen Zielspanne für das Wachstum aus eigener Kraft liege in etwa im Rahmen der Markterwartung, schrieb Tom Sykes in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Entscheidend sei, dass sich der Rückgang im Verbrauchergeschäft deutlich abgeschwächt habe./la/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 69,38EUR auf Tradegate (08. August 2025, 12:23 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Tom Sykes
    Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 80
    Kursziel alt: 80
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    1 im Artikel enthaltener Wert
