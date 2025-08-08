DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen zum ersten Halbjahr und einer gesenkten Umsatzprognose auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der Mittelpunkt der neuen Zielspanne für das Wachstum aus eigener Kraft liege in etwa im Rahmen der Markterwartung, schrieb Tom Sykes in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Entscheidend sei, dass sich der Rückgang im Verbrauchergeschäft deutlich abgeschwächt habe./la/misVeröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 69,38EUR auf Tradegate (08. August 2025, 12:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tom Sykes

Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 80

Kursziel alt: 80

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



