DZ BANK stuft AURUBIS AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Aurubis nach Zahlen und konkretisierten Jahreszielen von 93 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Strategische Projekte stärkten das Fundament des Kupferkonzerns, schrieb Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Studie. Besonders für das US-Projekt Richmond würden die zugrunde liegenden Annahmen belastbarer. Vor diesem Hintergrund hob der Experte seine mittelfristigen Schätzungen an./rob/tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 11:25 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 11:29 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 94,60EUR auf Tradegate (08. August 2025, 12:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Dirk Schlamp

Analysiertes Unternehmen: AURUBIS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

