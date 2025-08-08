DZ BANK stuft NOVO NORDISK auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Novo Nordisk nach finalen Zahlen zum zweiten Quartal von 370 auf 333 dänischen Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der neue Chef des Pharmakonzerns müsse erst noch seine eigene Duftmarke setzen, schrieb Elmar Kraus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die endgültigen Resultate hätten zwar weitere Details geboten, aber keine größeren Überraschungen. Die zuletzt deutlich zurückgekommene Bewertung der Aktie sei aber noch kein Grund, um von einem neutralen Votum abzurücken./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 09:44 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 09:50 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,09 % und einem Kurs von 43,62EUR auf Tradegate (08. August 2025, 12:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Elmar Kraus

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m



