    DZ BANK stuft NOVO NORDISK auf 'Halten'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Novo Nordisk nach finalen Zahlen zum zweiten Quartal von 370 auf 333 dänischen Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der neue Chef des Pharmakonzerns müsse erst noch seine eigene Duftmarke setzen, schrieb Elmar Kraus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die endgültigen Resultate hätten zwar weitere Details geboten, aber keine größeren Überraschungen. Die zuletzt deutlich zurückgekommene Bewertung der Aktie sei aber noch kein Grund, um von einem neutralen Votum abzurücken./tih/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 09:44 / MESZ
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 09:50 / MESZ

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,09 % und einem Kurs von 43,62EUR auf Tradegate (08. August 2025, 12:30 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Elmar Kraus
    Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Währung: DKK
    Zeitrahmen: 12m


