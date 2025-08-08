DZ BANK stuft MERCK KGAA auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 151 Euro belassen. Der Life-Science-Bereich des Chemie- und Pharmakonzerns sei zurück auf dem Wachstumspfad, schrieb Peter Spengler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aktuell seien die Darmstädter aber von negativen Währungskursen und konjunktureller Unsicherheit betroffen. Vor allem die Handels- und Gesundheitspolitik des US-Präsidenten Donald Trump beeinflusse derzeit den Aktienkurs negativ. Aus seiner Sicht hat diesaber zu einer übertriebenen Unterbewertung geführt./rob/tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 09:09 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 09:17 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,05 % und einem Kurs von 108,1EUR auf Tradegate (08. August 2025, 12:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Peter Spengler

Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



