    DZ BANK stuft MERCK KGAA auf 'Kaufen'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 151 Euro belassen. Der Life-Science-Bereich des Chemie- und Pharmakonzerns sei zurück auf dem Wachstumspfad, schrieb Peter Spengler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aktuell seien die Darmstädter aber von negativen Währungskursen und konjunktureller Unsicherheit betroffen. Vor allem die Handels- und Gesundheitspolitik des US-Präsidenten Donald Trump beeinflusse derzeit den Aktienkurs negativ. Aus seiner Sicht hat dies
    aber zu einer übertriebenen Unterbewertung geführt./rob/tih/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 09:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 09:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Peter Spengler
    Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


