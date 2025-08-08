ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Fraport auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 73 Euro
- JPMorgan stuft Fraport von "Overweight" auf "Neutral" ab.
- Kursziel angehoben von 66 auf 73 Euro trotz Abstufung.
- Fraport-Aktie stieg 27% und outperformte Wettbewerber.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Fraport von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 66 auf 73 Euro angehoben. Elodie Rall begründete ihr neues Anlagevotum in einer am Freitag vorliegenden Studie mit dem Umstand, dass die Aktie des Flughafenbetreibers im laufenden Jahr bereits um 27 Prozent gestiegen und besser als die Wettbewerber-Papiere gelaufen sei. Das an das etwas schlechter als erwartet ausgefallene Quartalsergebnis angepasste Kursziel liege nun leicht unter dem aktuellen Aktienkurs./rob/edh/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 22:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 00:15 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 74,40 auf Tradegate (08. August 2025, 12:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um +12,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,93 %.
Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 6,92 Mrd..
Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 63,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 73,00EUR was eine Bandbreite von -33,16 %/-2,41 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 73 Euro
Flughafen Frankfurt hebt Gebühren 2025 deutlich an
Fliegen ab Frankfurt wird 2025 ein gutes Stück teurer: Am größten deutschen Flughafen steigen die Preise für bestimmte Leistungen des Betreibers im kommenden Jahr um 5,7 Prozent, wie das Unternehmen Fraport mitteilt - nicht die einzigen Mehrkosten, die nächstes Jahr auf Airlines und Passagiere zukommen.
Quelle: https://www.aero.de/news-48896/Flughafen-Frankfurt-hebt-Gebuehren-2025-deutlich-an.html
siehe die baader bank an. deren analyse für thyssen lautet schon sehr lange buy mit kursziel 16 €. wo steht die aktie aktuell. gerade mal 2,80 €!!!!