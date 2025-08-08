JPMorgan senkt Fraport auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 73 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 74,40 auf Tradegate (08. August 2025, 12:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um +12,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,93 %.

Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 6,92 Mrd..

Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 63,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 73,00EUR was eine Bandbreite von -33,16 %/-2,41 % bedeutet.