Batteriespeicher für Netzstabilität - GEPVOLT (FOTO)
Hilden (ots) - Innovative Speicherlösungen entlasten das Stromnetz und schaffen
Versorgungssicherheit
Die Stromversorgung der Zukunft muss nicht nur klimaneutral , sondern auch
sicher , flexibel und wirtschaftlich sein. Angesichts eines stark steigenden
Anteils erneuerbarer Energien, wachsender Stromnachfrage und zunehmender
Netzengpässe wird deutlich: Ohne moderne Speichertechnologie lässt sich ein
stabiles Energiesystem nicht mehr gewährleisten. GEPVOLT SE setzt deshalb
konsequent auf technisch ausgereifte Batteriespeicherlösungen , die Netze
entlasten und eine sichere Versorgung garantieren.
Netzstabilität als zentrale Herausforderung der Energiewende
Versorgungssicherheit
Die Stromversorgung der Zukunft muss nicht nur klimaneutral , sondern auch
sicher , flexibel und wirtschaftlich sein. Angesichts eines stark steigenden
Anteils erneuerbarer Energien, wachsender Stromnachfrage und zunehmender
Netzengpässe wird deutlich: Ohne moderne Speichertechnologie lässt sich ein
stabiles Energiesystem nicht mehr gewährleisten. GEPVOLT SE setzt deshalb
konsequent auf technisch ausgereifte Batteriespeicherlösungen , die Netze
entlasten und eine sichere Versorgung garantieren.
Netzstabilität als zentrale Herausforderung der Energiewende
Je mehr Wind- und Solarstrom ins Netz eingespeist wird, desto komplexer wird das
Stromsystem. Denn Erzeugung und Verbrauch müssen im Stromnetz zu jeder Sekunde
im Gleichgewicht sein - sonst drohen Spannungsschwankungen, Stromausfälle oder
hohe Ausgleichskosten. Früher übernahmen große, zentral gesteuerte Kraftwerke
diese Aufgabe. Heute ist eine neue Lösung gefragt: intelligente, dezentrale
Energiespeicher.
Großbatteriespeicher reagieren innerhalb von Millisekunden auf Netzsignale und
gleichen Lastspitzen oder Frequenzschwankungen effektiv aus. Damit übernehmen
sie eine systemkritische Rolle im Energiemarkt - leise, emissionsfrei und mit
höchster technischer Präzision.
Technologie im Fokus: GEPVOLT liefert Speicher mit System
GEPVOLT SE setzt ausschließlich auf leistungsstarke, skalierbare
Speicherlösungen , die modular aufgebaut sind und sich an die jeweiligen
Netzanforderungen anpassen lassen. Die Systeme basieren auf bewährter
Lithium-Eisenphosphat-Technologie (LiFePO4) , die sich durch hohe
Zyklenfestigkeit, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit auszeichnet.
Herzstück jedes Projekts ist die intelligente Steuerung: GEPVOLT arbeitet mit
spezialisierten Softwarepartnern zusammen, um die Speicher netz- und
marktoptimal zu betreiben . Dadurch lassen sich gleich mehrere Erlösquellen
erschließen - von der Teilnahme am Regelleistungsmarkt über Lastmanagement bis
hin zum Intraday-Handel.
Versorgungssicherheit als Verantwortung
Ob Stromausfall, Netzüberlastung oder kurzfristiger Mehrbedarf -
Batteriespeicher bieten nicht nur Flexibilität, sondern auch Sicherheit. GEPVOLT
entwickelt Speicherprojekte daher gezielt an Standorten mit netztechnischer
Relevanz , z. B. in der Nähe von Umspannwerken, Industriegebieten oder Regionen
mit starkem Erzeugungs- und Verbrauchsgefälle.
In diesen sensiblen Netzbereichen kann ein Speicher entscheidend zur
Versorgungssicherheit beitragen, insbesondere auch für kritische Infrastrukturen
wie Krankenhäuser, Wasserversorgung oder Rechenzentren.
Kommunen und Netzbetreiber als Projektpartner
GEPVOLT SE plant alle Speicherprojekte in enger Abstimmung mit
Verteilnetzbetreibern, Kommunen und Planungsbehörden .
Ziel ist es, Projekte nicht nur technisch umzusetzen, sondern sie in die
regionale Energieplanung zu integrieren . Dadurch profitieren auch lokale
Akteure - z. B. durch Pachteinnahmen, Gewerbesteuern oder die Absicherung
eigener Strominfrastruktur.
Gleichzeitig schafft jedes Projekt neue Möglichkeiten zur Einbindung weiterer
Energieformen , z. B. durch Kopplung mit PV- oder Windanlagen - und fördert
somit die gesamtheitliche regionale Energiewende.
Zukunftssichere Technik - wirtschaftlich tragfähig
Neben der technischen Qualität legt GEPVOLT besonderen Wert auf wirtschaftliche
Tragfähigkeit: Alle Speicherprojekte basieren auf robusten Geschäftsmodellen mit
langfristiger Perspektive.
Durch intelligentes Stromhandelsmanagement und Teilnahme an mehreren Märkten
lassen sich Schwankungen ausgleichen und stabile Erlöse erzielen - ein klarer
Vorteil gegenüber rein förderabhängigen Modellen.
Pressekontakt:
GEPVOLT SE
Max-Volmer-Straße 23
40724 Hilden
mailto:presse@gepvolt.com
+49 (0)2103 / 995500
http://www.gepvolt.com/presse
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/176841/6092855
OTS: GEPVOLT SE
Stromsystem. Denn Erzeugung und Verbrauch müssen im Stromnetz zu jeder Sekunde
im Gleichgewicht sein - sonst drohen Spannungsschwankungen, Stromausfälle oder
hohe Ausgleichskosten. Früher übernahmen große, zentral gesteuerte Kraftwerke
diese Aufgabe. Heute ist eine neue Lösung gefragt: intelligente, dezentrale
Energiespeicher.
Großbatteriespeicher reagieren innerhalb von Millisekunden auf Netzsignale und
gleichen Lastspitzen oder Frequenzschwankungen effektiv aus. Damit übernehmen
sie eine systemkritische Rolle im Energiemarkt - leise, emissionsfrei und mit
höchster technischer Präzision.
Technologie im Fokus: GEPVOLT liefert Speicher mit System
GEPVOLT SE setzt ausschließlich auf leistungsstarke, skalierbare
Speicherlösungen , die modular aufgebaut sind und sich an die jeweiligen
Netzanforderungen anpassen lassen. Die Systeme basieren auf bewährter
Lithium-Eisenphosphat-Technologie (LiFePO4) , die sich durch hohe
Zyklenfestigkeit, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit auszeichnet.
Herzstück jedes Projekts ist die intelligente Steuerung: GEPVOLT arbeitet mit
spezialisierten Softwarepartnern zusammen, um die Speicher netz- und
marktoptimal zu betreiben . Dadurch lassen sich gleich mehrere Erlösquellen
erschließen - von der Teilnahme am Regelleistungsmarkt über Lastmanagement bis
hin zum Intraday-Handel.
Versorgungssicherheit als Verantwortung
Ob Stromausfall, Netzüberlastung oder kurzfristiger Mehrbedarf -
Batteriespeicher bieten nicht nur Flexibilität, sondern auch Sicherheit. GEPVOLT
entwickelt Speicherprojekte daher gezielt an Standorten mit netztechnischer
Relevanz , z. B. in der Nähe von Umspannwerken, Industriegebieten oder Regionen
mit starkem Erzeugungs- und Verbrauchsgefälle.
In diesen sensiblen Netzbereichen kann ein Speicher entscheidend zur
Versorgungssicherheit beitragen, insbesondere auch für kritische Infrastrukturen
wie Krankenhäuser, Wasserversorgung oder Rechenzentren.
Kommunen und Netzbetreiber als Projektpartner
GEPVOLT SE plant alle Speicherprojekte in enger Abstimmung mit
Verteilnetzbetreibern, Kommunen und Planungsbehörden .
Ziel ist es, Projekte nicht nur technisch umzusetzen, sondern sie in die
regionale Energieplanung zu integrieren . Dadurch profitieren auch lokale
Akteure - z. B. durch Pachteinnahmen, Gewerbesteuern oder die Absicherung
eigener Strominfrastruktur.
Gleichzeitig schafft jedes Projekt neue Möglichkeiten zur Einbindung weiterer
Energieformen , z. B. durch Kopplung mit PV- oder Windanlagen - und fördert
somit die gesamtheitliche regionale Energiewende.
Zukunftssichere Technik - wirtschaftlich tragfähig
Neben der technischen Qualität legt GEPVOLT besonderen Wert auf wirtschaftliche
Tragfähigkeit: Alle Speicherprojekte basieren auf robusten Geschäftsmodellen mit
langfristiger Perspektive.
Durch intelligentes Stromhandelsmanagement und Teilnahme an mehreren Märkten
lassen sich Schwankungen ausgleichen und stabile Erlöse erzielen - ein klarer
Vorteil gegenüber rein förderabhängigen Modellen.
Pressekontakt:
GEPVOLT SE
Max-Volmer-Straße 23
40724 Hilden
mailto:presse@gepvolt.com
+49 (0)2103 / 995500
http://www.gepvolt.com/presse
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/176841/6092855
OTS: GEPVOLT SE
Autor folgen