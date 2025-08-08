Batteriespeicher für Netzstabilität - GEPVOLT (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Hilden (ots) - Innovative Speicherlösungen entlasten das Stromnetz und schaffen
    Versorgungssicherheit

    Die Stromversorgung der Zukunft muss nicht nur klimaneutral , sondern auch
    sicher , flexibel und wirtschaftlich sein. Angesichts eines stark steigenden
    Anteils erneuerbarer Energien, wachsender Stromnachfrage und zunehmender
    Netzengpässe wird deutlich: Ohne moderne Speichertechnologie lässt sich ein
    stabiles Energiesystem nicht mehr gewährleisten. GEPVOLT SE setzt deshalb
    konsequent auf technisch ausgereifte Batteriespeicherlösungen , die Netze
    entlasten und eine sichere Versorgung garantieren.

    Netzstabilität als zentrale Herausforderung der Energiewende

    Je mehr Wind- und Solarstrom ins Netz eingespeist wird, desto komplexer wird das
    Stromsystem. Denn Erzeugung und Verbrauch müssen im Stromnetz zu jeder Sekunde
    im Gleichgewicht sein - sonst drohen Spannungsschwankungen, Stromausfälle oder
    hohe Ausgleichskosten. Früher übernahmen große, zentral gesteuerte Kraftwerke
    diese Aufgabe. Heute ist eine neue Lösung gefragt: intelligente, dezentrale
    Energiespeicher.

    Großbatteriespeicher reagieren innerhalb von Millisekunden auf Netzsignale und
    gleichen Lastspitzen oder Frequenzschwankungen effektiv aus. Damit übernehmen
    sie eine systemkritische Rolle im Energiemarkt - leise, emissionsfrei und mit
    höchster technischer Präzision.

    Technologie im Fokus: GEPVOLT liefert Speicher mit System

    GEPVOLT SE setzt ausschließlich auf leistungsstarke, skalierbare
    Speicherlösungen , die modular aufgebaut sind und sich an die jeweiligen
    Netzanforderungen anpassen lassen. Die Systeme basieren auf bewährter
    Lithium-Eisenphosphat-Technologie (LiFePO4) , die sich durch hohe
    Zyklenfestigkeit, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit auszeichnet.

    Herzstück jedes Projekts ist die intelligente Steuerung: GEPVOLT arbeitet mit
    spezialisierten Softwarepartnern zusammen, um die Speicher netz- und
    marktoptimal zu betreiben . Dadurch lassen sich gleich mehrere Erlösquellen
    erschließen - von der Teilnahme am Regelleistungsmarkt über Lastmanagement bis
    hin zum Intraday-Handel.

    Versorgungssicherheit als Verantwortung

    Ob Stromausfall, Netzüberlastung oder kurzfristiger Mehrbedarf -
    Batteriespeicher bieten nicht nur Flexibilität, sondern auch Sicherheit. GEPVOLT
    entwickelt Speicherprojekte daher gezielt an Standorten mit netztechnischer
    Relevanz , z. B. in der Nähe von Umspannwerken, Industriegebieten oder Regionen
    mit starkem Erzeugungs- und Verbrauchsgefälle.

    In diesen sensiblen Netzbereichen kann ein Speicher entscheidend zur
    Versorgungssicherheit beitragen, insbesondere auch für kritische Infrastrukturen
    wie Krankenhäuser, Wasserversorgung oder Rechenzentren.

    Kommunen und Netzbetreiber als Projektpartner

    GEPVOLT SE plant alle Speicherprojekte in enger Abstimmung mit
    Verteilnetzbetreibern, Kommunen und Planungsbehörden .

    Ziel ist es, Projekte nicht nur technisch umzusetzen, sondern sie in die
    regionale Energieplanung zu integrieren . Dadurch profitieren auch lokale
    Akteure - z. B. durch Pachteinnahmen, Gewerbesteuern oder die Absicherung
    eigener Strominfrastruktur.

    Gleichzeitig schafft jedes Projekt neue Möglichkeiten zur Einbindung weiterer
    Energieformen , z. B. durch Kopplung mit PV- oder Windanlagen - und fördert
    somit die gesamtheitliche regionale Energiewende.

    Zukunftssichere Technik - wirtschaftlich tragfähig

    Neben der technischen Qualität legt GEPVOLT besonderen Wert auf wirtschaftliche
    Tragfähigkeit: Alle Speicherprojekte basieren auf robusten Geschäftsmodellen mit
    langfristiger Perspektive.

    Durch intelligentes Stromhandelsmanagement und Teilnahme an mehreren Märkten
    lassen sich Schwankungen ausgleichen und stabile Erlöse erzielen - ein klarer
    Vorteil gegenüber rein förderabhängigen Modellen.

