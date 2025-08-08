Batteriespeicher für Netzstabilität - GEPVOLT (FOTO)

Hilden (ots) - Innovative Speicherlösungen entlasten das Stromnetz und schaffen

Versorgungssicherheit



Die Stromversorgung der Zukunft muss nicht nur klimaneutral , sondern auch

sicher , flexibel und wirtschaftlich sein. Angesichts eines stark steigenden

Anteils erneuerbarer Energien, wachsender Stromnachfrage und zunehmender

Netzengpässe wird deutlich: Ohne moderne Speichertechnologie lässt sich ein

stabiles Energiesystem nicht mehr gewährleisten. GEPVOLT SE setzt deshalb

konsequent auf technisch ausgereifte Batteriespeicherlösungen , die Netze

entlasten und eine sichere Versorgung garantieren.



Netzstabilität als zentrale Herausforderung der Energiewende





Je mehr Wind- und Solarstrom ins Netz eingespeist wird, desto komplexer wird das

Stromsystem. Denn Erzeugung und Verbrauch müssen im Stromnetz zu jeder Sekunde

im Gleichgewicht sein - sonst drohen Spannungsschwankungen, Stromausfälle oder

hohe Ausgleichskosten. Früher übernahmen große, zentral gesteuerte Kraftwerke

diese Aufgabe. Heute ist eine neue Lösung gefragt: intelligente, dezentrale

Energiespeicher.



Großbatteriespeicher reagieren innerhalb von Millisekunden auf Netzsignale und

gleichen Lastspitzen oder Frequenzschwankungen effektiv aus. Damit übernehmen

sie eine systemkritische Rolle im Energiemarkt - leise, emissionsfrei und mit

höchster technischer Präzision.



Technologie im Fokus: GEPVOLT liefert Speicher mit System



GEPVOLT SE setzt ausschließlich auf leistungsstarke, skalierbare

Speicherlösungen , die modular aufgebaut sind und sich an die jeweiligen

Netzanforderungen anpassen lassen. Die Systeme basieren auf bewährter

Lithium-Eisenphosphat-Technologie (LiFePO4) , die sich durch hohe

Zyklenfestigkeit, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit auszeichnet.



Herzstück jedes Projekts ist die intelligente Steuerung: GEPVOLT arbeitet mit

spezialisierten Softwarepartnern zusammen, um die Speicher netz- und

marktoptimal zu betreiben . Dadurch lassen sich gleich mehrere Erlösquellen

erschließen - von der Teilnahme am Regelleistungsmarkt über Lastmanagement bis

hin zum Intraday-Handel.



Versorgungssicherheit als Verantwortung



Ob Stromausfall, Netzüberlastung oder kurzfristiger Mehrbedarf -

Batteriespeicher bieten nicht nur Flexibilität, sondern auch Sicherheit. GEPVOLT

entwickelt Speicherprojekte daher gezielt an Standorten mit netztechnischer

Relevanz , z. B. in der Nähe von Umspannwerken, Industriegebieten oder Regionen

mit starkem Erzeugungs- und Verbrauchsgefälle.



In diesen sensiblen Netzbereichen kann ein Speicher entscheidend zur

Versorgungssicherheit beitragen, insbesondere auch für kritische Infrastrukturen

wie Krankenhäuser, Wasserversorgung oder Rechenzentren.



Kommunen und Netzbetreiber als Projektpartner



GEPVOLT SE plant alle Speicherprojekte in enger Abstimmung mit

Verteilnetzbetreibern, Kommunen und Planungsbehörden .



Ziel ist es, Projekte nicht nur technisch umzusetzen, sondern sie in die

regionale Energieplanung zu integrieren . Dadurch profitieren auch lokale

Akteure - z. B. durch Pachteinnahmen, Gewerbesteuern oder die Absicherung

eigener Strominfrastruktur.



Gleichzeitig schafft jedes Projekt neue Möglichkeiten zur Einbindung weiterer

Energieformen , z. B. durch Kopplung mit PV- oder Windanlagen - und fördert

somit die gesamtheitliche regionale Energiewende.



Zukunftssichere Technik - wirtschaftlich tragfähig



Neben der technischen Qualität legt GEPVOLT besonderen Wert auf wirtschaftliche

Tragfähigkeit: Alle Speicherprojekte basieren auf robusten Geschäftsmodellen mit

langfristiger Perspektive.



Durch intelligentes Stromhandelsmanagement und Teilnahme an mehreren Märkten

lassen sich Schwankungen ausgleichen und stabile Erlöse erzielen - ein klarer

Vorteil gegenüber rein förderabhängigen Modellen.



