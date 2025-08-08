Bitcoin und Ethereum steigen: Das steckt hinter dem Krypto-Comeback!

Die späte Erholungsrallye am Donnerstagabend wurde ausgelöst durch die Nominierung von Stephen Miran für den frei werdenden Sitz im Board of Governors der US-Notenbank. Miran ist derzeit Vorsitzender des White House Council of Economic Advisers und gilt als geldpolitisch taubenhafter Verbündeter von Präsident Donald Trump. Die Märkte werten seine mögliche Berufung als Signal für einen künftigen lockereren geldpolitischen Kurs, insbesondere im Vorfeld der Fed-Sitzung im September, bei der Marktteilnehmer bereits mit hoher Wahrscheinlichkeit (95 Prozent, laut CME FedWatch Tool) eine Zinssenkung erwarten.

Bitcoin (BTC) hat am Freitag wieder zugelegt und notiert aktuell bei 116.684 US-Dollar – ein Plus von 1,07 Prozent gegenüber dem Vortag, nachdem der Kurs zwischenzeitig über 117.000 kletterte (Stand: 13:10 Uhr MESZ). Das führende Krypto-Asset hatte zuvor im Wochenverlauf zwischenzeitlich unter 112.000 US-Dollar notiert.

Zusätzlichen Auftrieb erhielt der Kryptomarkt bereits vor der Miran-Nachricht durch die Bestätigung eines präsidialen Erlasses, der Kryptoanlagen künftig auch in 401(k)-Rentenplänen erlaubt. Dies gilt als ein bedeutender Schritt hin zur stärkeren institutionellen Integration von Kryptowährungen in den US-Kapitalmarkt.

Ethereum auf dem Weg zu 4.000 US-Dollar

Parallel zur Bitcoin-Rallye erlebt auch Ethereum (ETH) eine dynamische Aufwärtsbewegung. Die zweitgrößte Kryptowährung notiert aktuell bei 3.904 US-Dollar – ein Tagesplus von 3,65 Prozent (Stand:13:10 Uhr MESZ). In den vergangenen 24 Stunden kletterte der ETH-Kurs zeitweise auf über 3.911 US-Dollar.

Ein zentraler Treiber dieser Entwicklung ist eine neue Einschätzung der US-Wertpapieraufsicht SEC, die bestimmte liquide Staking-Aktivitäten und sogenannte "Staking Receipt Tokens" unter klar definierten Bedingungen nicht als Wertpapiere einstuft. Diese regulatorische Entlastung schafft mehr Rechtssicherheit für Plattformen und institutionelle Anbieter – und führt zu einem Nachfrageanstieg bei gestaktem ETH.

Laut Dune Analytics befinden sich derzeit über 36 Millionen ETH (rund 30 Prozent des Gesamtangebots) in Staking-Verträgen. Diese Angebotsverknappung wirkt preisstabilisierend und verstärkt die Aufwärtsdynamik.

Unternehmen bauen ETH-Treasuries massiv aus

Institutionelle Nachfrage spielt ebenfalls eine zunehmend dominante Rolle. Besonders aktiv ist das börsennotierte Unternehmen SharpLink Gaming, das laut aktuellen Daten innerhalb eines Tages 21.959 ETH im Wert von rund 85,5 Millionen USD zugekauft hat. Das Unternehmen hält damit nun 543.898 ETH, insgesamt etwa 2,12 Milliarden USD – und führt damit die Liste der größten Ethereum-Treasury-Inhaber an.

Ethereum-Mitgründer Vitalik Buterin äußerte sich in einem Podcast positiv über diesen Trend: "ETH als Treasury-Asset zu nutzen, erweitert die Möglichkeiten für Unternehmen erheblich", warnte aber gleichzeitig vor einer potenziellen "Überhebelung" des Systems.

Krypto-Gesamtmarkt bei 3,76 Billionen US-Dollar

Die positive Stimmung beschränkt sich nicht nur auf BTC und ETH. Die gesamte Kryptomarktkapitalisierung legte in den letzten 24 Stunden um 3 Prozent zu und beträgt nun 3,76 Billionen US-Dollar.

FxPro-Chefanalyst Alex Kuptsikevich spricht von einer "rückkehrenden Risikobereitschaft" an den Märkten.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



