Deutschland stoppt Rüstungsexporte nach Israel teilweise

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,20 % und einem Kurs von 1.686 auf Tradegate (08. August 2025, 12:39 Uhr) gehandelt.

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Beschluss des israelischen Sicherheitskabinetts zur Einnahme der Stadt Gaza erhöht die Bundesregierung den Druck auf Israel. Bundeskanzler Friedrich Merz kündigte an, dass bis auf Weiteres keine Ausfuhren von Rüstungsgütern genehmigt würden, die im Gazastreifen zum Einsatz kommen könnten./sk/DP/mis

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -3,98 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,32 %.

Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 77,36 Mrd..

Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.098,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.740,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.250,00EUR was eine Bandbreite von +3,85 %/+34,29 % bedeutet.



