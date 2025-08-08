Warum Analysten Rheinmetall jetzt erst recht lieben

Trotz des enttäuschenden Zahlenwerks bleibt die Aktie unter Beobachtung. Die Privatbank Berenberg verwies auf die robusten Auftragseingänge und erwartet ein starkes Schlussquartal. Analyst George McWhirter hob hervor, dass das Potenzial für Rüstungsaufträge aus Deutschland größer sei als bisher angenommen. Einstufung und Kursziel blieben bei "Buy" und 2100 Euro.

Nach einem starken Jahresauftakt verfehlte Rheinmetall im zweiten Quartal wichtige Ziele . Umsatz, Gewinn und Barmittelfluss lagen unter den Erwartungen, doch der Konzern hält an seiner Jahresprognose fest. Angesichts steigender Verteidigungsausgaben in Europa deutete CEO Armin Papperger bereits eine mögliche Prognoseanhebung an – womöglich auf dem anstehenden Capital Markets Day.

Auch UBS bestätigte das Rating "Buy" mit einem Kursziel von 2200 Euro. Die Reaktion des Marktes sei schwer einzuordnen, schrieb Analyst Sven Weier, der in der Analystenrunde einen optimistischen Ton registrierte. Dieser habe am Berichtstag jedoch nicht gereicht. Weier sprach von einer "Bereinigung der Positionierung", betonte aber: "Die geopolitische Lage wird sich wohl nicht gegen Verteidigungsausgaben wenden." Rheinmetall bleibe eine der stärksten Aktien im Sektor.

JPMorgan sieht trotz des Kursrutsches einen „sehr attraktiven Einstiegszeitpunkt“ und erwartet ab September "monatelang außergewöhnlich gute Nachrichten" aus dem Rüstungsgeschäft. Das Kursziel liegt weiter bei 2250 Euro. Analyst David Perry glaubt nicht, dass ein mögliches Treffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin an den geplanten Rüstungsinvestitionen in Deutschland etwas ändern wird.

Deutsche Bank Research behielt die Einstufung "Buy" bei und bestätigte das Kursziel von 1950 Euro. Zwar habe Rheinmetall bei Gewinn und Cashflow enttäuscht, der bestätigte Ausblick lasse aber den "Anlagehintergrund intakt", so Analyst Christoph Laskawi.

Warburg Research zeigte sich zurückhaltender. Zwar hob man das Kursziel von 1550 auf 1740 Euro an, beließ die Einstufung aber auf "Hold". Die Zahlen seien "wenig inspirierend" gewesen, die langfristige Story bleibe jedoch intakt.

Ob Rheinmetall mit politischen Rückenwinden und angekündigten Großaufträgen den Markt bald wieder überzeugen kann, dürfte sich beim Capital Markets Day zeigen. Am Freitag startet die Aktie bereits einen Erholungsversuch.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 1.671EUR auf Tradegate (08. August 2025, 14:54 Uhr) gehandelt.





