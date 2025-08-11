    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple

    Apple-Investitionsoffensive

    Diese zwei Aktien könnten von Apples US-Produktions-Plan profitieren!

    Apple treibt seine US-Produktion voran und bringt damit zwei Zulieferer in Stellung, die mit innovativen Technologien und neuen Produkten große Chancen haben.

    Für Sie zusammengefasst
    • Apple investiert 600 Mrd. USD in US-Produktion.
    • Corning und Coherent als strategische Partner genannt.
    • Analysten optimistisch: Faltbare iPhones 2026 möglich.
    • Report: Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    Apple-Investitionsoffensive - Diese zwei Aktien könnten von Apples US-Produktions-Plan profitieren!
    Foto: Jakub Porzycki - NurPhoto

    Der iPhone-Gigant Apple kündigte vergangene Woche an, in den kommenden vier Jahren rund 600 Milliarden US-Dollar in den US-Markt zu investieren – eine Entscheidung, die nicht nur geopolitisch Aufmerksamkeit erregt, sondern auch klare Gewinner an der Börse hervorbringt. Zwei Unternehmen stehen dabei besonders im Rampenlicht: Corning Inc. und Coherent Corp.

    Apple-CEO Tim Cook trifft Trump

    Bei einem Treffen mit Präsident Donald Trump im Weißen Haus am Mittwoch bekräftigte Apple-CEO Tim Cook das Bekenntnis zur heimischen Produktion. In diesem Zusammenhang wurden Corning und Coherent als "strategische Partner" für die US-Fertigungsinitiativen hervorgehoben.

    Beide Unternehmen unterhalten bereits seit Jahren enge Beziehungen zu Apple. Corning produziert aktuell 100 Prozent des Deckglases für iPhones und iPads – ein zentraler Bestandteil des Produktdesigns von Apple. Analystin Meta Marshall von Morgan Stanley betont, dass diese bestehende Partnerschaft nun durch die neuen Investitionspläne erheblich ausgeweitet werden könnte.

    "Es gibt zusätzliche Geräte oder Formfaktoren – etwa biegbare Displays –, die künftig produziert werden könnten und langfristig das Marktpotenzial für Corning erheblich erweitern", so Marshall.

    Analysten heben Kursziele an – Foldables im Blickpunkt

    Besonders optimistisch zeigt sich die Bank of America. Analyst Wamsi Mohan bestätigte nicht nur sein "Buy"-Rating für Corning, sondern hob das Kursziel deutlich auf 75 US-Dollar an. Mohan verweist dabei insbesondere auf die mögliche Einführung eines faltbaren iPhones im Jahr 2026, bei dem Corning als Glaslieferant eine Schlüsselrolle einnehmen könnte.

    "Die vertiefte Partnerschaft mit Apple könnte zu zusätzlichem Aufwärtspotenzial führen. Wir rechnen mit einer 50-prozentigen Aufstockung der Fertigungs- und Ingenieurteams von Corning in Kentucky. Zudem ist ein gemeinsames Innovationszentrum mit Apple in Planung", erklärte Mohan in seiner Notiz.

     

    Coherent: Begrenzte kurzfristige Wirkung, aber langfristiges Wachstumspotenzial

    Während Analystin Marshall langfristig Potenzial sieht, bleibt sie bei Coherent vorerst vorsichtig. Selbst bei einer vollständigen Übernahme des Apple-Auftragsvolumens wäre der kurzfristige Beitrag zum Umsatz von Coherent "relativ gering", so die Einschätzung. Dennoch könnte auch hier eine technologische Schlüsselposition in Apples Fertigung für zukünftige Wachstumschancen sorgen – etwa bei Lasermaterialbearbeitung oder optischer Messtechnik.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst von Pascal Grunow
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
