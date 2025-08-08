    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBechtle AktievorwärtsNachrichten zu Bechtle
    UBS stuft BECHTLE AG auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bechtle nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Christopher Tong rechnet in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einer positiven Kursreaktion, da sich das Geschäftsvolumen im zweiten Quartal beschleunigt habe. Er erwähnte außerdem, dass der Vorsteuergewinn höher sei als der Analystenkonsens./rob/tih/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 06:40 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,88 % und einem Kurs von 40,98EUR auf Tradegate (08. August 2025, 12:54 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Christopher Tong
    Analysiertes Unternehmen: BECHTLE AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 45
    Kursziel alt: 45
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



