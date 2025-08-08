Münchener Rück - Aktie bricht ein -6,10 % - 08.08.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Münchener Rück Aktie. Sie fällt um -6,10 % auf 568,10€. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Die Münchener Rück ist ein global führender Rückversicherer mit umfassendem Produktportfolio und starker Marktstellung. Hauptkonkurrenten sind Swiss Re und Hannover Rück. Ein Alleinstellungsmerkmal ist ihre Innovationskraft im Risikomanagement.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Münchener Rück in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +1,39 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Münchener Rück Aktie damit um +4,97 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,42 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Münchener Rück +21,05 % gewonnen.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,09 % geändert.

Münchener Rück Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,97 % 1 Monat +6,42 % 3 Monate +1,39 % 1 Jahr +36,05 %

Informationen zur Münchener Rück Aktie

Es gibt 131 Mio. Münchener Rück Aktien. Damit ist das Unternehmen 74,44 Mrd.EUR wert.

Nach den Gewinnen am Vortag hat sich am Freitag eine abwartende Haltung der Anleger an den europäischen Börsen durchgesetzt. "Die Marktteilnehmer haben sich nach der aufregenden Handelswoche an den Seitenlinien positioniert", beschrieb Marktexperte …

Der weltweit größte Rückversicherer musste in Preisverhandlungen zurückstecken.

Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag keine einheitliche Richtung ausgebildet. Die Marktteilnehmer hätten sich nach der aufregenden Handelswoche an den Seitenlinien positioniert, erklärte Marktexperte Andreas Lipkow. "Die Gefahr von unliebsamen …

Münchener Rück Aktie jetzt kaufen?

Ob die Münchener Rück Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Münchener Rück Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.