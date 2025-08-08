MiTAC Computing schließt sich auf OCP APAC Summit 2025 mit Branchenführern bei Open AI Server-Lösungen zusammen

Zu den vorgestellten Plattformen gehören unsere flüssigkeitsgekühlte C2820Z5, die kosteneffiziente C2810Z5, die flexible Capri-Serie und die KI-zentrierte G4527G6 – alle wurden in Zusammenarbeit mit AMD, Intel, Micron, Murata, Samsung und Solidigm für modulare, skalierbare Rechenzentrumseinsätze entwickelt.

TAIPEI, 8. August 2025 /PRNewswire/ -- MiTAC Computing Technology Corporation, ein führender Entwickler und Hersteller von Serverplattformen und eine Tochtergesellschaft der MiTAC Holdings Corporation (TSE:3706), stellt auf dem OCP APAC Summit 2025 (Stand G04) seine neuesten KI-optimierten Computing- und GPU-Server vor, die die Entwicklung effizienter und nachhaltiger zukünftiger Rechenzentren vorantreiben.

Flüssigkeits- und luftgekühlte MiTAC OCP-Server für jeden Rechenzentrumsbedarf – kombiniert mit Innovationen von Solidigm und Samsung

Der MiTAC C2820Z5 Server stellt einen überzeugenden Konzeptnachweis für direkt flüssigkeitsgekühltes High-Density-Computing in OCP-Umgebungen dar. Diese Plattform ist ideal für thermisch intensive KI-Workloads und wird mit Samsungs PM9D3 SSD (MZTL67T6HBLC-00AW7), die eine PCIe Gen5-Leistung mit hohem Durchsatz bietet, und dem Samsung RDIMM DDR5-Speichermodul (M321R8GA0EB2-CCP), das für bandbreitenintensive Rechenzentrumsanwendungen optimiert ist, präsentiert. Gemeinsam demonstrieren sie eine leistungsstarke und effiziente Architektur, die für zukünftige Implementierungen ausgelegt ist.

Der MiTAC C2810Z5 ist ein luftgekühlter OCP-Server, der Leistung und Kosteneffizienz in Einklang bringt und für skalierbare Workloads entwickelt wurde. Er ist kombiniert mit der Solidigm D7-PS1010 3.8TB U.2 SSD, entwickelt für konsistente QoS und Energieeffizienz, und der Solidigm D7-P5520 7.68TB SSD, die eine hohe Ausdauer und einen PCIe Gen4-Durchsatz an den Rand der Mainstream-KI-Inferenz und speichergesteuerten Berechnungen bringt. Diese Kombination bietet eine praktische, einsatzbereite Lösung für Betreiber, die Wert auf TCO und Dichte legen.

GPU-gesteuerter MiTAC-Server ermöglicht Enterprise AI Factory

Der MiTAC G4527G6 wurde speziell für die Anforderungen von KI, Deep Learning und High-Bandwidth-Computing entwickelt und ist ein weiterer erfolgreicher Proof of Concept. Der G4527G6 dient als grundlegender Baustein im aufkommenden „Enterprise AI Factory"-Modell, kombiniert mit Microns 9550 NVMe SSD, die außergewöhnliche PCIe Gen4-Leistung für datenintensive Workloads bietet, und Micron DDR5-6400 DRAM, der KI-Modell-Training und -Inferenz mit niedriger Latenz ermöglicht.