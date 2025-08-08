DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft UNITED INTERNET AG auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für United Internet nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Das Unternehmen habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Nizla Naizer in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Umsatz habe positiv überrascht, während das operative Ergebnis (Ebitda) etwas hinter der Markterwartung zurückgeblieben sei./la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,86 % und einem Kurs von 26,32EUR auf Tradegate (08. August 2025, 12:38 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Nizla Naizer
Analysiertes Unternehmen: UNITED INTERNET AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 31
Kursziel alt: 31
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Nizla Naizer
Analysiertes Unternehmen: UNITED INTERNET AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 31
Kursziel alt: 31
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte