DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Dürr auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Dürr nach endgültigen Geschäftszahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Die Resultate hätten nun nicht mehr überrascht, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Für das zweite Halbjahr erwartet der Experte wegen steigender Umsätze höhere Margen in allen Sparten des Herstellers von Lackieranlagen und Holzbearbeitungsmaschinen./la/misVeröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Duerr Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,89 % und einem Kurs von 22,70EUR auf Tradegate (08. August 2025, 12:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Emmanuel Papadakis

Analysiertes Unternehmen: Dürr

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 24

Kursziel alt: 24

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

