DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Ionos auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ionos von 46 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Zahlenwerk des Internet-Dienstleisters für das zweite Quartal betrachte sie als ordentliche Performance in den entscheidenden Segmenten, Bereichen, schrieb Nizla Naizer in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,26 % und einem Kurs von 41,55EUR auf Tradegate (08. August 2025, 13:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Nizla Naizer
Analysiertes Unternehmen: Ionos
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 47
Kursziel alt: 46
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
