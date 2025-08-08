    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIONOS Group AktievorwärtsNachrichten zu IONOS Group
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Ionos auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ionos von 46 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Zahlenwerk des Internet-Dienstleisters für das zweite Quartal betrachte sie als ordentliche Performance in den entscheidenden Segmenten, Bereichen, schrieb Nizla Naizer in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,26 % und einem Kurs von 41,55EUR auf Tradegate (08. August 2025, 13:05 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Nizla Naizer
    Analysiertes Unternehmen: Ionos
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 47
    Kursziel alt: 46
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


